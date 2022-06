Inseguono gli orsi con le macchine: la denuncia dell’Enpa del Trentino

Pubblicità

Pubblicità



«ENPA del Trentino chiede aiuto ai cittadini, per individuare chi – in maniera sconsiderata e crudele – insegue e mette in pericolo la fauna selvatica, mettendo nello stesso tempo in pericolo anche le persone» – Inizia così la nota di denuncia dell’associazione animalista dopo alcuni video pubblicati sui social che raffigurano degli automobilisti che inseguono degli Orsi.

Secondo Enpa sui social sarebbero pubblicati dei video realizzati in due diversi luoghi del Trentino, che riprendono alcune autovetture mentre inseguono degli esemplari di orso, terrorizzandoli e costringendoli a correre al limite delle proprie forze.

Nel caso dei due video, girati entrambi fra la Val di Ledro e Stroro – nel primo la strada parrebbe quella dell’Ampola che collega Ledro con Storo, il secondo sembrerebbe girato sempre nella zona fra la Val di Ledro e Storo – «il fatto di braccare animali selvatici – continua Enpa – inseguendoli a bordo di automezzi, per divertimento, per noia, per ricevere like sui social, rappresenta una grave violazione del Codice della strada, inoltre questi episodi rivestono il profilo del reato penale di maltrattamento di animali e costituiscono una condizione di forte pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare motociclisti, ciclisti o pedoni che venissero a trovarsi sulla traiettoria di un orso che fugge in preda alla paura».

Pubblicità Pubblicità

Per questi motivi ENPA del Trentino chiede che chiunque abbia informazioni utili a identificare gli autori degli inseguimenti, le comunichi alla sezione dell’associazione, affinché questi comportamenti illeciti e pericolosi possano venir sanzionati e scoraggiati.

La stessa associazione fa sapere anche che è stata depositata una denuncia contro ignoti per l’investimento di un orso avvenuto in val di Non. L’orsetto, come riferito dal nostro giornale, è stato curato al Casteller e poi rilasciato nel suo habitat naturale.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità