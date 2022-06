Inalzato nuovamente a Ravina il «Maibaum». Grande festa per il 130° della fondazione dei vigili del fuoco

Pubblicità

Pubblicità



Il maltempo del 16 agosto era stato deleterio anche per il “Maibaum“, l’albero di maggio dell’abitato di Ravina simbolo del gemellaggio con il comune tedesco di Herrsching, che era caduto stroncato dal forte vento.

L’albero, una tradizione bavarese tramandata nei secoli, per la comunità di Ravina era uno dei simboli di fratellanza e di amicizia e rappresentava anche tutte le attività del comune.

Quella di oggi sabato 11 giugno per i cittadini di Ravina era una giornata molto attesa per l’inalzamento di un nuovo «Maibaum» che ha fatto da corollario all’accoglienza di circa 80 persone arrivate appositamente da Herrsching per risaldare ancora di più il gemellaggio fra i due comuni e per i festeggiamenti del 130° dalla fondazione del corpo dei vigili del fuoco di Ravina.

Pubblicità Pubblicità

Una giornata iniziata alle 7. 00 quando scortato dai vigili del fuoco il «Maibaum» è partito dalla segheria Silvestri alla volta del piazzale della circoscrizione. (qui il video)

Il lavoro di innalzamento non è stato facile, ci sono voluti infatti circa 20 uomini dei vigili del fuoco di Ravina guidati dal comandante Maurizio Coser e altrettanti dei colleghi giunti appositamente da Herrsching.

Alle 10.00 circa finalmente, dopo un grande applauso liberatorio, il nuovo «maibaum» era pronto per essere inaugurato. Il primo discorso è toccato al sindaco di Herrsching Adolf Wexlberger.

Pubblicità Pubblicità



Presenti anche il presidente della provincia Maurizio Fugatti e il vice sindaco di Trento Roberto Stanchina.

Oggi era anche l’occasione per festeggiare il 130° della nascita dei vigili del fuoco di Ravina. 130 anni di lavoro e volontariato riportati in un libro che è stato presentato alle 16.00 presso la Sala Demattè dove è stata anche allestita una mostra fotografica curata dagli studenti della scuola elementare di Ravina. Presente l’onorevole della Lega Martina Loss.

«L’idea di realizzare il libro – spiega il comandante Maurizio Coser – è stata di Gino Micheli, Roberto Ferrari che per 42 anni è stato il segretario dei vigili del fuoco e silvano Bassetti ex comandante. Queste persone hanno portato avanti costantemente le testimonianze di anni di storia del corpo e parallelamente il cambiamento della frazione. Sono diventati degi veri e propri archivi umani»

Ci sono stati anche dei momenti commoventi: il comandante Maurizio Coser quanto la delegazione del comune di Herrsching ha portato degli omaggi per i colleghi e ha inviato il corpo dei vigili del fuoco di Ravina al giubileo dei 150 anni dalla fondazione si è visibilmente commosso. La parte tecnica e la costruzione del «maibaum» insieme all’ancoraggio e al fissaggio è stata gestita competamente da Franco Silvestri, titolare insieme alla sua famiglia della segheria Silvesti. «Ci sono volute circa 30 ore per realizzare il nuovo Maibaum e tutto è filato liscio – spiega Franco Silvestri che annuncia anche che «visto che la circoscrizione in taluni momenti ha le mani legate burocraticamente, dopo il successo della festa vogliamo costruire un comitato del gemellaggio dove organizzeremo diversi eventi con gli amici di Herrsching». La serata come pronosticato è terminata con l’allegra cena e con una «robusta» offerta di birre. Ma il comandante Coser verso metà serata dopo le foto di rito ha voluto stappare un magnum si spumante fra i cori e l’allegria di tutti i partecipanti. All’organizzazione della giornata oltre ai vigili del fuoco hanno partecipato gli alpini, l’associazione Aurora e molti volontari e cittadini comuni che hanno voluto dare una mano affinchè tutto si svolgesse nella maniera migliore. Ad alietare la giornata anche il coro Stella del Cornet.















































Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità