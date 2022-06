“Curainsieme”, prendersi cura di chi cura: un gruppo di auto mutuo aiuto dedicato a persone che assistono un proprio familiare

Pubblicità

Oggigiorno è sempre più comune trovarsi ad assistere un proprio familiare in età avanzata. Questa situazione è in grado di assorbire molto tempo ed energie per chi se ne prende carico.

Capita di potersi trovare spaesati, affaticati e in un sentimento di incertezza. Proprio per questo motivo la Comunità della Val di Non, con la partecipazione di A.M.A. (Associazione Auto Mutuo Aiuto) e in collaborazione con Fondazione Franco Demarchi, Provincia Autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza, Consulta Provinciale per la Salute, Comune di Cles, Consolida -Consorzio Cooperative Sociali Trentine, propone un ciclo di tre incontri di approfondimento.

Le tematiche affrontate si collegheranno a “Curainsieme” percorso di formazione per caregiver familiari attivato ad aprile e conclusosi proprio negli scorsi giorni.

Per mantenere un legame territoriale e facilitare la partecipazione, gli incontri si svolgeranno a Cles nella sala al pianoterra dell’ex caseificio (via Tiberio Claudio 22).

Le date da segnare sono il 14 giugno, il 30 agosto e il 13 settembre, l’orario vale per tutte ed è alle 17.

Durante gli incontri i caregiver, letteralmente coloro che si prendono cura, potranno riunirsi con l’intento di condividere le proprie esperienze, il proprio vissuto,i propri pensieri in un clima di rispetto e non giudizio.

Per fare ciò lo strumento che si pensa di realizzare è un gruppo di auto mutuo aiuto: un facilitatore aiuterà il dialogo promuovendo il confronto tra i partecipanti.

Il valore aggiunto è poter creare una rete di conoscenze a livello informale che possa essere utile anche e soprattutto al di fuori degli incontri,in modo da promuovere momenti di approfondimento e confronto molto utili in una situazione di caregiving che coinvolge la persona a pieno.

Lo scopo è poter portare questa dinamica dall’ambito privato, appunto familiare, a una situazione di condivisione all’interno di un gruppo di persone che stanno vivendo la stessa esperienza.

Per informazioni e per partecipare rivolgersi ad associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto: tel. 0461 239640; e-mail gruppi@automutuoaiuto.it

