Caldo e animali: con tutti questi sbalzi di temperatura bisogna fare attenzione

Come ogni estate – e chi possiede degli animali domestici lo sa bene – bisogna prestare particolarmente attenzione agli sbalzi di temperatura ed ai colpi di calore.

Il caldo è micidiale: se non si ha l’aria condizionata in casa (che comunque non deve essere troppo alta), è bene cercare di creare delle “scappatoie” per i propri animali.

Piastrelle congelate o bottiglie di acqua ghiacciata avvolte in un asciugamano possono essere utili per portare sollievo ai propri animaletti.

Un’altra cosa che bisognerebbe fare è il tenere acceso un ventilatore – con cavo a prova di animale ovviamente – in modo tale che, anche in caso di caldo e afa, l’aria venga sempre mossa e che quindi risulti anche più fresca.

Sì anche a tappetini refrigeranti (oggetti però vietati ai roditori), al cambiare spesso l’acqua nelle ciotole e l’aria nelle stanze (ma prestando attenzione alle correnti d’aria!).

Vietati invece cibi e acqua troppo freddi: freschi sì ma mai ghiacciati.

Utile anche il bagnare muso e orecchie dei propri animali con acqua fresca: il sollievo sarà immediato!

Se ci fossero poi problemi o sintomi di un colpo di calore in arrivo, bisogna poi ricordare che il veterinario deve essere contattato immediatamente.

