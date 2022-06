A fuoco una siepe di un giardino nella notte nel centro abitato a Dro

Pubblicità

Allarme per un incendio ad una siepe alle prime ore di oggi sabato 11 giugno, pochi minuti dopo le 1:30, nel centro abitato del capoluogo droato, in via Mazzini nei pressi di alcune attività commerciali.

Le fiamme si sono alzate fino a 3 metri di altezza e hanno interessato circa 20 metri quadri di siepe lungo la strada.

In pochi minuti sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco droati con 7 uomini con l’autobotte e un mezzo di supporto coordinati dal comandante Luca Sartorelli.

Il rapido intervento degli uomini della protezione civile ha permesso di contenere il fronte dell’incendio evitando così il propagarsi delle fiamme ad altre strutture poste nelle vicinanze.

Poi sono iniziate le operazioni di bonifica per scongiurare eventuali ripartenze del fuoco. Sul posto per stabilire le cause dell’incendio la pattuglia dei carabinieri della compagnia di Riva del Garda. Non è escluso il dolo. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone e alle strutture poste nelle vicinanze.

