Tragico scontro frontale in A 22, muore una donna bolzanina 77 enne. Ferite 7 persone

Il drammatico scontro frontale è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 9 giugno, pochi minuti prima delle 12:30 sulla autostrada del brennero nel modenese nel tratto tra Reggiolo Rolo e Carpi.

Nel tratto interessato erano in corso dei cantieri di lavoro con uno scambio di carreggiata in corsia nord. Due autovetture si sono scontrate frontalmente causa un salto di corsia, nell’ incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un mezzo pesante.

Vista la grave dinamica dell’incidente sul posto sono state attivate diverse ambulanze, auto medica, e gli elicotteri di Modena e Bologna per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte. Purtroppo per una donna 77 enne altoatesina residente a Bolzano, Claudia Rischka, che viaggiava col marito e il figlio non c’è stato niente da fare. La donna è morta sul colpo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli altri 6 feriti sono stati estratte dalle vetture dai vigili del fuoco del comando di Modena.

Il marito 79 enne che viaggiava accanto alla donna e il figlio di 10 anni sono stati ricoverati in gravi condizioni al ospedale Baggiovara di Modena .

Feriti anche in maniera seria gli occupanti dell’altra auto una famigliola residente a Modena la mamma e un ragazzino 13 enne sono stati ricoverati in gravi condizioni al ospedale Maggiore a Bologna , mentre il marito e il figlio 16 enne sono stati trasportati al policlinico di Modena le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Per accertare la dinamica è intervenuta la polizia stradale di Modena. Il traffico è rimasto bloccato a lungo con code di diversi chilometri per tutto il pomeriggio.

Un altro incidente è accaduto un’ora dopo poco più a sud sempre sullo stesso tratto autostradale. Per un tamponamento auto – camion all’altezza di Campogalliano sono rimasti ferite due persone che sono state trasportate in ospedale.

