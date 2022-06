Sbanda, va in contromano e rischia di scontrarsi con altre auto prima di entrare in statale – IL VIDEO

Pubblicità

L’auto continuava a sbandare invadendo continuamente la corsia opposta. E’ avvenuto questa mattina sulla strada che da Pinè scende verso Trento.

La macchina, procedendo, ha rischiato più volte di scontrarsi con le vetture che procedevano in direzione opposta poiché invadeva con più di metà macchina l’altra corsia.

Il peggio è avvenuto poco dopo Madrano quando l’automobile ha totalmente invaso l’altra corsia. Fortunatamente in quel momento non passavano macchine e, come si vede nel video, una suonata di clacson l’ha fatto rientrare in carreggiata.

Il conducente della vettura però, è uscito di strada un’altra volta, dopo la rotatoria dei Cavalli, prima dell’entrata nella tangenziale della Valsugana.

In questo caso si è quasi scontrato con un furgone che si è dovuto scansare per evitare l’impatto. Successivamente la macchina, tornando a destra, ha preso l’imbocco della statale 47 in direzione Trento.

