Rovereto: ancora atti vandalici, la città è l’incubo degli automobilisti

Che sia in centro o nelle zone più limitrofe, Rovereto sta diventando una città in cui è impossibile lasciare con serenità la propria auto o la propria bicicletta parcheggiata.

I furti di biciclette sono ormai all’ordine del giorno, in zona stazione c’è chi addirittura dice che – ormai – è meglio acquistare biciclette economiche, di seconda mano o prossime alla rottura proprio perché una volta su tre il mezzo scompare dal posto in cui lo si era lasciato.

Tuttavia, nelle ultime settimane – ma specialmente negli ultimi giorni – le vittime principali di vandali e ladri sono state le auto.

Che fossero parcheggiate in centro oppure in zone più periferiche, poco conta: negli ultimi giorni sono arrivate (anche dai social) davvero tantissime (troppe!) segnalazioni di persone vittime di furti nelle loro auto.

Solo ieri, una residente di Rovereto, ha dichiarato con un post su un gruppo Facebook della città di essere stata vittima di un furto mentre la sua macchina si trova al parcheggio dell’Ossario tra le 13 alle 14 di giovedì 10 giugno.

Questo, senza contare le almeno tre automobili con finestrini a pezzi segnalate in Piazza Achille Leoni e tutte quelle con danni simili in zona Piazzale Sviluppo, San Giorgio e Via Baratieri.

A quanto pare, i delinquenti, in una vera e propria modalità “toccata e fuga”, sia di notte che di giorno scelgono le auto, rompono i vetri e le svaligiano andando poi a gettare per strada borse e oggetti per loro inutili.

Per quanto questi furti a tappeto siano recenti, ricordiamo che la città non è nuova a questo tipo di problematiche: a fine febbraio 2022 era stato inoltre segnalato in pieno giorno il tentato furto di una vettura parcheggiata in Piazza Achille Leoni. Sempre parlando di furti di auto, è di ieri la segnalazione del furto di una vettura in zona San Giorgio.

La situazione in città sta diventando inaccettabile e fuori controllo: com’è possibile che – nel 2022 – si abbia a che fare con questo tipo di problematiche? Tra telecamere e sistemi di sicurezza, com’è possibile che non si riesca a risalire ai colpevoli?

I furti vengono messi a segno durante il giorno, com’è possibile che nessuno veda mai nulla? Com’è possibile che, anche in pieno centro e durante la giornata, non ci siano mai testimoni?

