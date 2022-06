Referendum e amministrative: a quanti italiani interessa andare a votare?

Pubblicità

Ancora un paio di giorni, poi sapremo non tanto chi uscirà vincitore dalla tornata elettorale delle amministrative (si vota in circa 1.000 comuni); e neppure se ai referendum primeggeranno i “No” oppure i “Si”.

Ancora un paio di giorni e sapremo a quanti italiani interessa ancora andare a votare. Le nostre città, piccole o grandi che siano, dove si rinnova il Consiglio Comunale, da settimane sono un’orgia di cene di coalizione, santini elettorali, faccioni sorridenti sui manifesti, strette di mano e asfaltature dell’ultima ora.

Abbiamo trovato candidati a sindaco, e relativi aspiranti consiglieri, anche in quelle strade in cui la presenza delle istituzioni mancava dalle guerre puniche. Tutti a fare promesse: Sindaci che in dieci anni non hanno concluso un’emerita mazza, che promuovono la candidatura di un proprio delfino, promettendo che quest’ultimo darà continuità al lavoro svolto in dieci anni di nulla.

A sinistra troviamo la categoria delle urlatrici delle quote rosa: donne che elogiano il proprio candidato sindaco, meritevole di puntare sulle femmine, poi, facendo semplici operazioni di matematica, ci si accorge che il numero delle candidate è nettamente inferiore al numero di maschi.

A destra invece si punta sempre sul tema della sicurezza e della legalità, peccato che qui qualche volta di troppo vige l’abitudine del predicare bene e razzolare malissimo.

I Cinquestelle questa volta hanno deciso di schierarsi col Pd, per la serie “mal comune, mezzo voto”, che sostituisce l’ormai antico “uno vale uno”.

La promozione in serie A del Monza promette bene per Silvio Berlusconi e Forza Italia, mentre i Candidati di Calenda (Azione) e Matteo Renzi (Italia Viva) devono ancora capire se sono di sinistra, di centro o di destra.

Così, cercano di annegare le incertezze nel mojito e nello spritz degli immancabili apericena.

Poi ci sono le liste civiche, quelle che si dichiarano nè con la destra e neppure con la sinistra, salvo poi schierarsi, a bocce ferme, con il vincitore.

E che dire dei referendum sulla giustizia? L’unica cosa comprensibile è che ci sono cinque schede di altrettanti colori diversi. Per il resto è notte fonda.

W la democrazia !

