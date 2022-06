Prestazioni specialistiche: estese le esenzioni dal ticket

Pubblicità

Pubblicità



Integrato il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo l’esenzione dal ticket a favore di persone affette da patologie croniche e invalidanti e interventi a tutela della gravidanza. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana: “Si tratta di alcuni piccoli aggiustamenti, nel dettaglio di esenzioni rivolte a persone affette da patologie croniche e invalidanti, nonché di interventi a tutela della gravidanza”.

Laboratorio – Introduzione di test genomici per il carcinoma ormonoresponsivo in stadio precoce e del Panel test genetico esteso; attivazione della sorveglianza attiva a beneficio dei soggetti con mutazione patogenetica dei geni oncosoppressori BRCA 1 e 2 o di altri geni associati a sindromi tumorali ereditarie ad alta e media penetranza, nonché interventi a tutela della gravidanza e della maternità responsabile nell’ambito del percorso nascita territoriale.

Covid-19 – Introduzione di prestazioni specifiche per l’erogazione dei tamponi molecolari e dei test antigenici per la ricerca del virus SARS-CoV-2.

Pubblicità Pubblicità

Ostetrica e ginecologia – Vengono ricodificate 2 prestazioni riguardanti la procreazione medicalmente assistita secondo quanto già previsto dal nomenclatore tariffario nazionale.

Chirurgia senologica – Viene consentito il trasferimento in regime ambulatoriale di prestazioni attualmente effettuate in regime di ricovero (ordinario 0-1 giorno o day surgery) dalla struttura di Chirurgia plastico ricostruttiva (qualora le condizioni cliniche del paziente/della paziente lo richiedano, resta comunque consentita l’erogazione della prestazione in regime di ricovero ospedaliero); si tratta di prestazioni prescrivibili nell’ambito della presa in carico da parte della rete clinica aziendale Breast Unit.

Medicina fisica e riabilitazione – Vengono modificate e aggiornate le prestazioni specialistiche a favore di soggetti con disordini complessi in età evolutiva, inclusi i disturbi dello spettro autistico e con disturbi della regolazione o attenzione con o senza iperattività (ADHD).

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità