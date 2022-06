I bambini di Ossana e Pellizzano di nuovo insieme al Giardino di Bosco Derniga per la “Festa degli Alberi”

Pubblicità

Dopo due anni di stop forzato, al Giardino di Bosco Derniga (ex orto forestale) l’amministrazione comunale di Ossana, insieme a quella di Pellizzano, ha organizzato le “Feste degli Alberi”: una per i bambini delle rispettive Scuole Materne e una, il giorno successivo, per i ragazzi della Scuola Elementare.

Una “Festa degli Alberi” diversa dagli anni pre-Covid, ma che ha soddisfatto bambini e insegnanti con tante attività didattiche.

Durante la mattinata i bambini sono stati accompagnati dai custodi e dalle guardie forestali, che hanno proposto ai bambini diverse attività con tanti elementi di conoscenza della biodiversità e dell’ecosistema-bosco.

In tarda mattinata spazio anche a un breve momento collettivo, con canti e poesie preparati dalle scuole e i saluti delle sindache Laura Marinelli e Francesca Tomaselli, degli amministratori e delle autorità presenti. È seguito il pranzo al sacco per tutti.

