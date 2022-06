Domenica a Trento si corre il «Giro d’Italia Giovani Under 23» Attenzione al cambiamento della viabilità

Pubblicità

Pubblicità



Per permettere lo svolgimento della gara ciclistica “Giro d’Italia Giovani Under 23” nella giornata di domenica 12 giugno è istituito:

divieto momentaneo di transito, dalle ore 14 alle ore 15, nelle seguenti vie: via Galassa, via Asiago, rotatoria via Conci, via Conci, via Menguzzato, rotatoria. Via De Gasperi, via De Gasperi, via Jedin, rotatoria via Jedin, via R. da Sanseverino, rotatoria via da Sanseverino, Ponte San Lorenzo, rotatoria via Brescia, via Brescia.

C’è invece il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, dalle ore 11 alle ore 15, nelle seguenti vie: via De Gasperi, via R. da Sanseverino, via H. Jedin e via Brescia.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità