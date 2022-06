Domenica 12 giugno si votano 5 referendum abrogativi in materia di giustizia

Pubblicità

A lanciare l’ultimo appello ad andare al voto per i cinque referendum sulla giustizia in programma domenica 12 giugno è la lega Trentino. Negli ultimi giorni gli inviti sono arrivati anche da tutti i partiti di centro destra. Dalla sinistra invece nessun appello.

La Lega e Forza Italia invitano a votare sì per tutti i cinque referendum, invece Fratelli d’Italia consiglia di votare sì per i 3 e no sugli altri due

In una conferenza stampa organizzata nella sede del partito in piazza Battisti il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti insieme al commissario della Lega Trentino Diego Binelli, alla senatrice Elena Testor, alla deputata Martina Loss e ai consiglieri provinciali del Carroccio ha esposto alla stampa le ragioni del sì sui quesiti referendari. “Invitiamo tutti ad andare a votare domenica prossima – ha detto Fugatti – la riforma della giustizia è un tema importante. Il Parlamento ha già avviato alcune proposte di modifica al sistema attuale, ma crediamo che serva un forte mandato popolare per dare una maggiore spinta propulsiva a una riforma attesa da tantissimi anni”.

“Il 12 giugno potrebbe diventare una data storica – ha detto Diego Binelli – dopo 30 anni che il Parlamento ha provato a cambiare la giustizia, ma non c’è mai riuscito, i cittadini italiani potranno recarsi alle urne e scegliere se cambiare il sistema penale del nostro Paese. Troppi sono i problemi causati da un sistema farraginoso e complicato”.

Ecco i contenuti dei 5 referendum. Chi vota sì decide di abrogare, quindi sospendere, la legge vigente ed essere riformata. Chi invece vota no decide di lasciare le cose come stanno.

Incandidabilità dopo la condanna: il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi. Separazione delle carriere: questo quesito del referendum chiede lo stop delle cosiddette “porte girevoli”, impedendo al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa. Riforma Consiglio Superiore della Magistratura: si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura. Custodia cautelare durante le indagini: si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo. Valutazione degli avvocati sui magistrati: il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.

Le operazioni di voto inizieranno domenica 12 giugno alle ore 7.00 e termineranno alle ore 23.00.

Per assicurare il rilascio delle tessere elettorali ed il rilascio di eventuali attestati sostitutivi, gli uffici rimarranno aperti al pubblico con il seguente orario:

ufficio Elettorale di Piazza Fiera, 17: venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle 8 alle 18, domenica 12 giugno dalle 7 alle 23

Circoscrizioni di Gardolo, Bondone, Ravina-Romagnano, Argentario, Povo e Mattarello: domenica 12 giugno dalle 7 alle 23.

Va ricordato che non è obbligatoria la mascherina per entrare nelle urne ma è solo consigliata