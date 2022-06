Venerdì 10 a Palazzo Assessorile la prima serata sui funghi proposta dal Gruppo Anaune Micologico di Cles

Pubblicità

Con la bella stagione riprendono i passatempi estivi, ed uno di questi nei nostri territori è stato da sempre ‘andar per funghi’; una volta per necessità alimentare, ora per passione, divenuto nel tempo un hobby salutare, istruttivo ed economico.

Il “Gruppo Micologico Anaune – Giorgio Luchi” riprende l’attività con il primo interessante appuntamento della stagione, venerdì 10 giugno ad ore 20,30 a Palazzo Assessorile di Cles: “Intorno alla mazza di tamburo: i funghi lepiotoidi” con l’esperto micologo Dott. Marco Donini, Presidente del Gruppo Bresadola di Trento.

Il Gruppo ha iniziato con gli eventi estivi già il 1° maggio scorso prendendo parte con uno stand alla Mostra Mercato dell’Agricoltura di Cles; quest’anno presenta una serie di incontri al chiuso e all’aperto dedicati agli appassionati micologi ed a tutti gli amanti della montagna.

Ad illustrarceli il Prof. Roberto Lucchini, esperto micologo del Gruppo: “Ci sono diverse novità per quest’anno: innanzitutto miglioreremo l’aspetto ‘social’ del Gruppo, cureremo molto di più la nostra pagina Facebook ed anche il sito, che purtroppo avevamo un po’ trascurato, perchè attualmente questi sono i mezzi di comunicazione più utilizzati. Metteremo in pratica anche una bella iniziativa, grazie all’appoggio del Comune di Cles, che ad ogni evento ci concederà di esporre, a Palazzo Assessorile nella pregiata Sala Baronale, funghi appena colti e quindi stagionali, così da poter mostrare cosa si può trovare nei boschi in quel determinato momento. Punteremo l’attenzione sulle erbe e piante del territorio, così da espandere le conoscenze ai fungaioli e non su un settore diverso ma che si accoppia perfettamente con il mondo dei miceti”.

Prosegue Lucchini: “A questo proposito abbiamo in programma per domenica 26 giugno prossimo in località Bersaglio un pomeriggio dedicato alle erbe e alle api presso l’azienda agricola ‘Profumi della natura’ di Pietro Menapace, che ci accompagnerà in una visita guidata alla scoperta di piante officinali. Per quanto riguarda la mostra permanente presso la sede del Gruppo in piazza Cesare Battisti a Cles, momentaneamente stiamo restaurando e sostituendo alcuni funghi liofilizzati ed altri essiccati che purtroppo con il tempo si sono deteriorati. Ricordo infine di porre sempre la massima attenzione a ciò che si raccoglie; in caso di dubbi rivolgersi alla Pro Loco di Cles dove un esperto micologo sarà sempre a disposizione”.

Tra gli altri eventi in programma la “Mostra della flora del Peller” che si terrà sabato 2 e domenica 3 luglio nell’atrio del Municipio di Cles in Corso Dante con orario 10,00/12,00 e 15,00/19,00.

Seguirà l’interessante “Corso di micologia” indirizzato sia a chi ama i funghi ma vuol saperne di più che ai neofiti che vogliono iniziare a praticare questo hobby. Il corso si terrà nelle serate dei mercoledì 3, 10 e 17 agosto sempre ad ore 20,30 presso la sede del GAM in piazza Cesare Battisti a Cles.

Domenica 4 settembre il Gruppo Micologico ripropone la giornata dedicata alla classica gara “Funghi da premio al Rifugio Peller” – Ricerca e raccolta di funghi con pranzo, lezione di micologia e premio ai funghi con maggior peso e maggior diametro.

Per concludere la stagione in bellezza non poteva mancare la “Festa sociale” presso Malga Boiara Bassa che si terrà domenica 18 settembre, con escursione micologica guidata, pranzo, lezione di micologia ed anche una ricca lotteria.

Ed infine sabato 8 e domenica 9 ottobre il Gruppo sarà presente a Casez con il suo stand alla fiera “Pomaria”.

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Pro Loco di Cles – Tel. 0463/421376

Il Gruppo Anaune Micologico Giorgio Luchi, fondato nel 1958, ha sede a Cles in piazza Cesare Battisti, dove è possibile ammirare tutto l’anno una splendida mostra permanente di funghi liofilizzati, unica in Trentino. Nel 2011 il Gruppo ha pubblicato il libro ‘La flora del Peller’, ottenendo un grande successo per i contenuti scientifici divulgati.

Gli esperti del Gruppo raccomandano di non raccogliere o quantomeno danneggiare funghi che non si conosco, ed evitare assolutamente di estirpare quelli ritenuti velenosi, perchè qualsiasi fungo svolge una sua funzione specifica nell’ambito dell’ecosistema; il bosco va rispettato, ed ogni pianta, fungo, insetto, va lasciato al suo posto.

