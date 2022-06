Shopper personalizzate: perché sono importanti nelle strategie di marketing

Negozi e attività di vendita al dettaglio scelgono sempre più spesso di avvalersi di shopper personalizzate confezionate da specialisti del settore come Mistershopper.

In tal modo, si sfruttano a pieno le potenzialità di ‘brandizzazione’ della shopper, attraverso diverse combinazioni di materiali e formati, tali da rispondere ad esigenze pratiche e promozionali ben precise.

Il marketing è diventato una risorsa indispensabile per le aziende, in qualsiasi ambito economico-commerciale si collochi la loro attività. Promuovere non solo prodotti e servizi, ma anche la propria immagine, rappresenta ormai un asset strategico al quale le imprese (e anche molte categorie di professionisti) non possono più rinunciare.

L’obiettivo primario delle strategie di marketing consiste nel rendere un marchio (o un prodotto) riconoscibile, specie rispetto a quelli dei soggetti concorrenti o delle aziende che operano all’interno del medesimo segmento di mercato.

Nell’epoca del digitale, tali strategie viaggiano principalmente online, sui social, i siti web, le piattaforme di streaming e le app per la condivisione di contenuti multimediali.

In un contesto di questo tipo, molte aziende fanno ancora largo ricorso a risorse di marketing ‘analogico’, specie nel caso in cui svolgano la propria attività a contatto diretto con il pubblico. Quasi tutti i punti vendita al dettaglio, che facciano parte o meno di un franchise, utilizzano shopper personalizzate per la consegna dei prodotti agli acquirenti.

Per quanto possa sembrare solo un banale accessorio, quel tipo di buste di carta non solo hanno uno scopo pratico ma possono fungere anche da leve di marketing. Di seguito, vediamo perché e su quale meccanismo si basa la promozione di un marchio o di un’azienda attraverso questo genere di prodotti.

Il ruolo delle shopper nel marketing ‘al dettaglio’ – Poiché si tratta di una consuetudine estremamente consolidata, non ci si chiede (quasi) mai perché sulle bag in cui ci viene consegnato un articolo acquistato in negozio ci sia una personalizzazione. Vi sono, in realtà, motivi ben precisi per cui ogni genere di brand sviluppa una ‘propria’ linea di shopper personalizzate.

In primo luogo, ciò contribuisce a consolidare l’identità visiva del marchio; in altre parole, lo si rende più riconoscibile da parte degli osservatori e, di conseguenza, dei potenziali clienti. In aggiunta, una shopper personalizzata serve a completare il packaging, migliorandone la qualità; questo ‘accorgimento’, di riflesso, rappresenta un ulteriore livello di customer care e può andare anche a vantaggio della reputazione del marchio.

Il meccanismo è semplice: offrendo al cliente un accessorio di qualità, non solo dal punto di vista estetico ma anche materiale e funzionale, si innesca un’associazione inconscia positiva tra l’oggetto (la bag) e il marchio (il soggetto della personalizzazione). In sostanza, le qualità dell’accessorio vengono proiettate sul brand, con un notevole ritorno di immagine.

Le caratteristiche di una shopper personalizzata – Per risultare efficace anche come strumento promozionale, una shopper dev’essere ‘personalizzata’ non solo mediante l’applicazione di una riproduzione di un logo o un marchio. Ci sono anche altre caratteristiche che contribuiscono a rendere ‘unico’ un accessorio di questo tipo, a cominciare dal formato e dalle dimensioni.

Una buona shopper, infatti, ha soprattutto una spiccata funzione di carattere pratico; deve quindi risultare adatta all’oggetto che dovrà contenere. Di contro, poiché spesso i negozi non vendono un solo tipo di articolo, è necessario dotarsi di una selezione completa di shopper, così da avere una soluzione per ogni esigenza.

Altro aspetto da non sottovalutare è il materiale; le shopper di solito sono di carta e, a differenza di quanto si possa pensare, ne esistono di diversi tipi, inclusa quella riciclata o ecosostenibile. Queste opzioni aggiungono ulteriore valore promozionale alla shopper, in quanto testimoniano da parte dell’azienda un maggiore impegno verso la sostenibilità ambientale.

