Ricette cucina: Giugno col bene che ti voglio e il nuovo dolce «crostamisù»

E certo che voglio bene a giugno, ci mancherebbe altro… è il mio mese, il mio compleanno. Per l’occasione mi sono fatta un menù tutto per me, fatta eccezione per il secondo di carne che non è proprio il mio genere.

E niente, mi sono viziata e ho festeggiato in anticipo con un dolce che ho ribattezzato in “crostamisù” perché è una crostata con la crema del tiramisù.

Ma non è finita qui, giugno è mese di fine scuola, inizio vacanze, ferie all’orizzonte, estate alle porte… colori, sapori estivi, piatti leggeri… chi più ne ha più ne metta. I colori e i sapori di giugno sono sia leggeri e delicati che forti e decisi. Pensate al verde tenue del sedano e al rosso acceso dei lamponi.

Non ho scelto a caso questo esempio; nonostante siano moltissimi gli ingredienti del mese, io mi soffermerò principalmente solo su quelli che ho scelto per confezionare i miei piatti

Sedano: è uno degli alimenti più apprezzati durante i regimi dietetici perché è ipocalorico, composto per la maggior parte di acqua. Le altre sostanza che lo compongono sono fibre, proteine e minerali vari fra cui sodio, potassio, fosforo, calcio e ferro. Contiene vitamina C, K, E ed alcune vitamine del gruppo B. Ha proprietà depurative rimineralizzanti per tutto l’organismo e svolge un sistema calmante antidepressivi sul sistema nervoso

Finocchi: composto al 90% di acqua ha pochissime calorie, povero di grassi ma ricco di fibre. Contiene potassio, vitamina A e C, nonché alcune vitamine del gruppo B. Noto sopratutto per le sue proprietà digestive possiede anche quelle depurative a carico del fegato e del sangue.

Lamponi: possiamo definirli l’oro rosso della natura per via delle sue proprietà terapeutiche. Ha proprietà diuretiche, lassative, antiossidanti e per via della presenza di vitamina C è utile a rafforzare il sistema immunitario e previene le infezioni delle vie respiratorie. Sono frutti piuttosto fragili, che soffrono il calore per questo è necessario tenerli in frigo per non più di 2 gg.

Mirtilli: fra di piccoli frutti sono quelli che hanno le maggiori proprietà antiossidanti, questo grazie alla ricchezza di vitamina A, C ed E. Grazi al contenuto di acqua favoriscono la diuresi e contrastano la ritenzione idrica. Una caratteristica particolare del mirtillo è che si adatta bene a tutto, può essere gustato come frutto, usato nella preparazione di succhi, frullati, nella preparazione di dolci ma anche utilizzati in piatti salati o per arricchire insalate miste.

Insalata di mele, sedano e finocchi

1 costa di sedano

1 mela golden

1/2 finocchio

1 pugno di noci

2 cucchiai di iogurt bianco

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di senape

3 cucchiai a aceto di mele

2 cucchiaio di olio evo

Per prima cosa tagliare a fettine il sedano, la mela e il finocchio, quindi mescolare e metterli in un piatto quindi unire le noci tritate grossolanamente. In una ciotola versare tutti gli ingredienti per il pressing e mescolare vigorosamente con una frusta. Versare il condimento sull’insalata e servire.

Millefoglie zucchine e jogurt

4 zucchine grandi

150 gr jogurt greco

100 gr feta o formaggio spalmabile

2 uova

20 gr farina di riso

Olio evo e sale

Con un pelapatate ridurre la zucchine a nastri sottili. In una ciotola mescolare uova, yogurt, farina e la feta sbriciolata o frullata; dovete ottenere una pastella che se è troppo densa andrà diluita con altro yogurt.

Ungere la base di una pirofila, foderare con i nastri di zucchina senza sovrapporli quindi versare una mestolata di pastella. Livellare con il dorso di un cucchiaio coprendo tutto lo strato di zucchine; proseguire a strati fino ad esaurimento degli ingredienti poi infornare per 30 minuti a q90 gradi. Per ottenere una crosticina dorata potete aggiungere una mangiata di parmigiano in superficie. A cottura ultimata lasciare che si intiepidisca prima di tagliare e servire.

Involtini al pesto di rucola

6 fettine di carne

80 grammi di rucola

1 spicchio di aglio

1 manciata di noci

Formaggio grattugiato

Olio evo

2 cucchiai di pangrattato

Iniziamo preparando il pesto; frullare la rucola con uno spicchio di aglio, le noci e l’olio fino ad ottenere una crema non troppo liquida. Unire sale, formaggio grattugiato e 2 cucchiaio di pangrattato.

Spalmare su ogni fetta di carne un velo di miele, un cucchiaio colmo di pesto quindi ripiegare i bordi e arrotolare fermando l’involtino con uno stecchino. Passare gli involtini nel pangrattato poi passateli in padella con dell’olio girandoli spesso, finché non sono cotti e ben dorati

Crostamisù ai frutti di bosco

Per la frolla

100 gr di burro morbido

100 gr di zucchero

1 uovo

200 grammi di farina

Per la crema

250 gr mascarpone

100 gr zucchero

1 uovo

Per decorare

Mirtilli e lamponi

Per preparare il guscio di pastafrolla bisogna mettere in una terrina il burro morbido e lo zucchero, lavorarli con una forchetta finché non diventano una crema. A questo punto aggiungere la farina e mescolare, solo per ultimo aggiungere l’uovo e impastare finché non si raggiunge un impasto compatto ed omogeneo. Rivestire una teglia con carta forno, stendere la pasta cercando di ottenere un cerchio quindi adagiarla nella teglia e cuocere a 180 gradi per 20 minuti circa. A cottura ultimata lasciarla a raffreddare mentre si prepara la crema.

In una ciotola versare il mascarpone con lo zucchero, mescolare con le fruste elettriche. Unire il tuorlo alla crema e per ultimo aggiungere l’albume montato precedentemente a neve. Sistemare la crema nel guscio, livellare con un cucchiaio e decorare a piacere con i frutti di bosco.