Istituto Pertini: i lavori termineranno per l’anno scolastico 2025/26

In risposta all’interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza del PD Sara Ferrari l’assessore Tonina ha precisato che la ristrutturazione del Pertini rappresenta un intervento complesso e articolato in quattro lotti sequenziali.

Durante la prossima estate, in assenza dell’attività didattica e in tempo utile all’inizio dell’anno scolastico, sarà completato il terzo lotto, mentre per il quarto, che comprende la realizzazione dei nuovi spazi è in corso di approvazione il progetto esecutivo previsto per fine giugno 2022 e i lavori saranno avviati ni primi mesi del 2023 e dureranno due anni. Si ipotizza dunque che la nuova scuola possa essere disponibile per l’anno scolastico 2025/26.

La consigliera del Pd aveva chiesto quando inizieranno i lavori all’Istituto Pertini e di avere notizie certe sul progetto e i tempi di esecuzione dell’intervento che è ritenuto indispensabile per ridare dignità alla scuola e agli studenti che la frequentano. Nella replica Sara Ferrari ha precisato di «sperare che si trovi una soluzione temporanea concreta per questi ragazzi, in attesa del 2025 perché questa situazione non è adeguata all’attività didattica».

