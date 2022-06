Il Coro Concordia di Merano fa tappa a Palazzo Arzberg Freihaus

Pubblicità

È in programma domenica prossima, 12 giugno, alle 15 nella corte di Palazzo Arzberg Freihaus ad Arsio, nel Comune del Novella, l’evento intitolato “Il Coro Concordia a Palazzo” con protagonista il Coro Concordia di Merano diretto dal maestro Vittorio Vincenzi, che vanta decine di concerti anche a livello internazionale e svariate partecipazioni a rassegne prestigiose.

Il patrimonio musicale del Coro Concordia consiste nel legame tra il passato, il presente e il futuro, fondamentale per rimanere saldi su valori che rimangono immutati nel fluire del tempo.

In occasione dell’esibizione a Palazzo Arzberg, per la prima volta nella storia di questa ensemble prettamente maschile, debutteranno tre cantanti donne, due soprani e una contralto, entrate a far parte della formazione per sostenere i due settori più importanti del coro, ovvero i primi e secondi tenori.

Un momento di svolta per la formazione musicale, che ne segna l’apertura verso nuovi progetti, tra cui il giubileo per il 70esimo anno previsto per il mese di aprile 2023 e la pubblicazione di un nuovo cd.

Organizza l’evento il Gruppo Storico Culturale Arzberg Valle di Non.

