Grave incidente a Lavis: sei persone coinvolte, una 19enne e una 18enne gravi in ospedale

Grave incidente a Lavis nella notte tra mercoledì e giovedì sulla SP131 – strada del vino a Pressano/Lavis.

Due auto sono state infatti coinvolte in un grave incidente verso l’1:00 di notte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lavis, una pattuglia di carabinieri e due ambulanze del 118.

Le squadre giunte sul posto con polisoccorso e pinza idraulica hanno poi prestato le prime cure ai feriti e hanno messo in sicurezza le autovetture incidentante.

Delle cinque persone coinvolte si contano un 47enne e due 19enni non a rischio, una 18enne ed una 19enne in gravi condizioni ed una persona di cui non si conoscono genere ed età.

