È tutto pronto a Malga Bodrina per la “Festa del Rododendro”

Sale l’attesa a Ton per il tradizionale appuntamento con la “Festa del Rododendro”, manifestazione organizzata dalla sezione Sat locale in programma domenica prossima, 12 giugno, a Malga Bodrina.

La giornata di festa prenderà il via di buon mattino, alle 7.30, con il ritrovo e la partenza dalla piazza di Vigo di Ton, per poi salire lungo il sentiero 509 e raggiungere la malga in circa 3 ore e mezza di camminata.

Alle 11 sarà poi celebrata la Santa Messa e a mezzogiorno tutti a tavola per il pranzo tipico.

Il pomeriggio sarà impossibile annoiarsi: ci saranno infatti il concerto del Coro San Romedio, la lotteria con ricchi premi e la possibilità di effettuare delle escursioni nei dintorni della malga.

Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Trentina per l’Autismo di “Casa Sebastiano” e nel corso della giornata non mancherà un pensiero a Fausto Iob, recentemente scomparso. «Quest’anno era entrato a far parte della nostra associazione come socio, anche se non avevamo ancora avuto modo di poter godere della sua presenza in qualche escursione – ricorda il presidente della Sat di Ton Matteo Tovazzi –. Fausto non era solo un forestale e un amante della montagna, per noi era un amico».

Per tutta la giornata l’accesso al rifugio sarà consentito a tutti i veicoli 4×4.

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile contattare i numeri 329.9719681 (Matteo Tovazzi) e 334.7210622 (Andrea Rigotti) oppure accedere al sito internet www.sat-ton.it

