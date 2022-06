De Volt en Cort: torna la festa tra i portoni e le corti di un’Aldeno senza tempo

Pubblicità

Un’attesa durata tre anni, ma tra il 17 e il 19 giugno torna la 6° edizione di De Volt en Cort, la festa delle Corti e dei Portoni di Aldeno.

Antiche vie, corti e piazzette diventano il palcoscenico di 3 giorni ricchi di iniziative alla scoperta dell’antico borgo di Aldeno.

Ritorna nel fine settimana del 17-18 e 19 giugno la manifestazione De Volt en Cort ad Aldeno, tra case, cortili, viuzze e piazzette dal sapore antico. Grazie al grande lavoro di squadra messo in campo dalla Pro Loco con le altre associazioni locali, questi tre giorni di festa riempiranno il paese di colori, suoni e allegria tra tradizioni enogastronomiche, artigianato, musica dal vivo e anche una caccia al tesoro storica negli angoli più nascosti del centro.

L’evento De Volt en Cort conferma Aldeno come speciale luogo di incontro e convivialità.

Le vie del centro saranno ravvivate dalla presenza di bancarelle ed esposizioni di artigianato, in un’espressione di colore, creatività e fantasia.

Quindi largo ai prodotti realizzati a mano dagli artigiani e dagli hobbisti lungo la Via delle bancarelle nel centro storico, ma anche a mostre di pittura e di bonsai nel Volt degli artisti e nel vicino punto Bonsai e arte nel volt.

La parte del leone sarà anche quest’anno fatta dai sette diversi punti di ristoro attivi, che mescolano piatti della tradizione trentina con proposte culinarie più inaspettate: lumache e tosella accompagnate dall’immancabile polenta, spezzatino di selvaggina, tortel di patate, orzetto ma anche panini pulled pork e vegetariani, arrosticini e alette di pollo.

Il tutto sarà accompagnato da vini delle cantine di Aldeno e da birre e spumanti trentini.

Davvero speciale è Giacomella, una roulotte pensata esclusivamente per il divertimento dei bambini e delle famiglie, nata dalla collaborazione con lo Studio associato Tangram. Non si limita solo allo spazio interno, con angolo morbido e casetta ma anche all’esterno, che occupa buona parte della piazza, è attrezzato in modo da rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età: giochi in legno in formato gigante, angolo lettura, angolo giochi in scatola e vari spazi creativi.

Un’iniziativa originale e coinvolgente pensata per tutti e non solo per i più piccoli è hiSTORIC, la caccia al tesoro dal sapore storico da svolgere in completa autonomia, per scoprire in modo originale la storia e le tradizioni di Aldeno.

Musica dal vivo e concerti faranno da colonna sonora a tutta la manifestazione, con i gruppi The Mesh-aP, RADIO PALINKA, Village H e Tiziano Campagna & Daniele Valle.

Non manca nemmeno l’attenzione all’intrattenimento sportivo con l’organizzazione di un torneo di tamburellodedicato alle categorie esordienti e pulcini. Questo è possibile grazie alla collaborazione con la Società Sportiva Aldeno – Mitico Tamburello, davvero forte e conosciuta anche a livello nazionale.

Alida Cramerotti, Sindaco del Comune di Aldeno: “De Volt en Cort è sicuramente l’evento che porta più visitatori ad Aldeno, sia del paese che da fuori.

L’amministrazione comunale è davvero grata alla Pro Loco per aver aver messo in campo l’evento dopo due anni di pandemia. Grazie alla stretta collaborazione con le altre associazioni, la manifestazione è riproposta a pieno regime, diventando un’importante occasione per scoprire gli angoli più nascosti e gli scorci meno conosciuti del centro storico.

È inoltre un’occasione per ritrovarsi e rinsaldare la collaborazione tra le associazioni, mettendo in in rete risorse ed energie per la comunità“.

Luisa Bernardi, Presidente della Pro Loco Aldeno: “Alla base dell’evento c’è la volontà di valorizzare il paese e di fare rete tra le associazioni locali, che hanno risposto con proattività ed entusiasmo al nostro invito di partecipare alla festa: l’Associazione Ordine della Torre, Associazione Cacciatori, Vigili del Fuoco Volontari, SAT di Aldeno, Gruppo AVIS di Aldeno, Cimone e Garniga, Banda Sociale di Aldeno. Ogni associazione gestirà una corte o una taverna, dove sarà proposta una cucina di qualità, per far conoscere le eccellenze del territorio.

La Pro Loco gestirà l’enoteca della festa, dove valorizziamo con due degustazioni guidate lo spumante trentino DOC e le migliori selezioni di vini delle cantine di Aldeno.

Per concludere: la festa piace per la varietà e la qualità delle attività di intrattenimento rivolte a tutte le fasce di età e per l’alto livello delle proposte enogastronomiche, attirando molta gente anche dal bacino di Trento e di Rovereto. Ci siamo accorti che chi è venuto nelle precedenti edizioni torna volentieri.

Si vede che la nostra manifestazione lascia dei bei ricordi“.