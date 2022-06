Coronavirus: 125 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Il bollettino odierno dell’azienda provinciale per i servizi sanitari non registra fortunatamente decessi dovuti al Covid 19 in Trentino. Sono 125 i nuovi casi positivi: 4 al molecolare (su 179 test effettuati) e 121 all’antigenico (su 950 test effettuati). I molecolari poi confermano una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Le persone ricoverate in ospedale sono 25. Il bollettino riferito alle ultime 24 ore non riporta pazienti in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 6 dimissioni. Ecco la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età: 1 tra 0-2 anni, 1 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10, anni, 1 tra 11-13 anni, 6 tra 14-18 anni, 34 tra 19-39 anni, 41 tra 40-59 anni, 16 tra 60-69 anni, 11 tra 70-79 anni, 11 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione della didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.223.874, di cui 428.300 seconde dosi e 344 .969 terze dosi. I guariti sono 107 in più, per un totale di 165.947 da inizio pandemia.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità