Comano Terme: votato in consiglio comunale il rendiconto 2021 con l’astensione delle minoranze

Lunedì 06 giugno 2022 si è riunito in presenza il Consiglio Comunale di Comano Terme; assenti dalla maggioranza i consiglieri comunali Gioele Andreolli e Franco Bellotti, dalla minoranza la capogruppo Cinzia Parisi.

Al primo punto dell’ordine del giorno si è trattato delle interrogazioni a risposta immediata (c.d. question time). Il consigliere dell’opposizione Sergio Manuel Binelli ha chiesto al Sindaco degli aggiornamenti per fronteggiare l’emergenza dell’acqua: il Sindaco ha rassicurato tutti affermando che al momento non c’è carenza d’acqua, anche se la situazione va tenuta monitorata specialmente nelle frazioni di Vigo Lomaso e Godenzo; è stato poi confermato che le tariffe dell’acquedotto e della fognatura non verranno aumentate, ma sulla depurazione deciderà la Provincia.

In seguito, sempre il cons. Binelli, ha esposto due segnalazioni sul parco giochi di Vergonzo (presenza di zecche e decadimento di alcuni giochi): sul punto hanno risposto gli Assessori Pirola, Buratti e Onorati spiegando che gli operai comunali stanno procedendo alla sostituzione delle staccionate e che i ritardi sono dovuti all’aumento dei costi, al fatto che il Comune si sta occupando di tutti i parchi i giochi (i prossimi saranno quelli di Comighello e di Vigo Lomaso) e che in quella zona serve attenzione visti gli atti vandalici passati. Sulle zecche il Sindaco ha promesso di interessarsi, ma non si sente di affermare che esiste un’emergenza.

Il consigliere Luca Brena dell’opposizione ha poi chiesto dei chiarimenti sui lavori al Centro sportivo di Santa Croce e sul collegamento della pista ciclabile Limarò-Sarche: sul primo punto ci saranno dei lavori prossimamente (anche se non sono ancora stati appaltati), visto che le risorse sono state già stanziate, mentre sul secondo punto si sono ricordati tutti gli impegni della PAT che sicuramente verranno ribaditi quando si farà Giunta Provinciale anche a Comano Terme.

Successivamente il Consiglio ha votato ad unanimità i verbali delle sedute passate e si è passati alla trattazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021 (con un avanzo di € 2.356.883,70, senza considerare la parte vincolata) e della I° variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 (di € 1.008.335,00), dove la minoranza “per responsabilità” si è astenuta non prima che il consigliere della minoranza Michele Salvaterra chiedesse dei chiarimenti sull’Area Camper. L’assemblea ha ringraziato i dipendenti comunali per il lavoro svolto.

Infine, a seguito delle dimissioni del revisore contabile (per ragioni professionali), il Consiglio ha votato ad unanimità la nomina del nuovo revisore (dott. A.Caola), già revisore del Comune di Stenico con cui il Comano Terme ha in convenzione il servizio di ragioneria.

