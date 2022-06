Avio di nuovo grande protagonista al “Palio nazionale delle Botti delle Città del Vino”

Pubblicità

Se il buon giorno si vede dal mattino, come recita un vecchio saggio, le premesse per far ritornare ad Avio il titolo di campione nazionale del “Palio delle Botti delle Città del Vino” ci sono tutte.

Alla prima gara della stagione disputata a Vittorio Veneto, la squadra maschile di Avio ha vinto nettamente (con una distanza abissale sulla seconda qualificata) la prova regina del Palio, vale a dire la “spinta della botte“, che consente di acquisire punteggio per accedere alla finalissima.

“Che dire? Bravi, bravissimi. Io stesso sono rimasto stupito di un risultato oltre le aspettative – ha affermato il presidente del comitato “Uva e dintorni” Walter Pericolosi sempre a fianco dei ragazzi per incitarli – La partenza dell’edizione 2022 del Palio è stata davvero con il botto. E ora avanti così per riprenderci il titolo nazionale sfumato per un soffio lo scorso anno a Santa Venerina.

Alla finalissima di Refrontolo ci presentiamo da vice campioni italiani con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio. Un grande grazie va anche alla squadra femminile che ha saputo combattere e difendersi in maniera egregia”.

La super formazione maschile in gara per la “spinta della botte” era composta da Alessio Secchi, Elia Campostrini e Christian Emanuelli mentre per le ragazze le protagoniste della sfida sono state Dorotea Azzetti e Linda Rizzi.

I complimenti per i risultati raggiunti da Avio sono arrivati anche dal sindaco Ivano Fracchetti presente alla manifestazione: “Ho visto dei giovani motivati che hanno dato vita ad una grande prestazione nonostante alla squadra mancasse uno dei titolari fermo per infortunio: l’intesa fra i tre ragazzi c’è stata lungo tutto il percorso della prova dimostrando così lo spirito di collaborazione e di unione tipico di chi si impegna nel volontariato come voi.

Un grazie e un “in bocca al lupo” per le prossime sfide in attesa di vedervi protagonisti – ha concluso Fracchetti – ai primi di settembre ad Avio nell’ambito della manifestazione Uva e dintorni“.

A Vittorio Veneto a scendere in campo per una manifestazione che unisce il Trentino alla Sicilia sono state le squadre di Avio, Brentino Belluno, Capriana, Fregona, Maggiora, Refrontolo, Santa Venerina oltre ovviamente ai padroni di casa.

Il giro d’Italia delle Città del Vino per “Il Palio delle Botti” vedrà Avio di nuovo in gara il 18 e il 19 giugno a Suvereto in provincia di Livorno.