Acqua e arte si incontrano a Borgo d’Anaunia: così prende vita “Fontane d’Artista”

Quando la magia dell’acqua si unisce alla poesia dell’arte, in un abbraccio che profuma di tempi passati, di tradizioni, di storie che meritano di essere conosciute da valligiani e turisti.

Cresce l’attesa in cima alla Val di Non per la seconda edizione di “Fontane d’Artista”, proposta culturale innovativa nata l’estate scorsa grazie alla collaborazione tra l’associazione dei commercianti “Idee di Fondo” del neopresidente Alberto Battisti e l’amministrazione comunale di Borgo d’Anaunia guidata dal sindaco Daniele Graziadei, con il supporto della Società Podistica Novella e della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia.

L’iniziativa, che consiste in un vero e proprio viaggio alla scoperta di luoghi e manufatti che hanno scritto la storia dei nostri borghi, simbolo di vita passata e di una vivace quotidianità paesana, punta anche quest’anno ad animare nel periodo estivo Borgo d’Anaunia. Attraverso un unico, grande filo conduttore: l’acqua.

Le fontane saranno quindi messe a disposizione degli artisti, singoli o in gruppo, per sviluppare, a partire dal 1° e fino al 10 luglio 2022, delle installazioni creative in grado di accompagnare residenti e visitatori lungo un percorso unico nel suo genere.

“Fontane d’Artista”, proposta ideata e diretta da Max Spera, si sviluppa infatti attraverso i paesi di Borgo d’Anaunia, rappresentando un’occasione imperdibile per visitarli, camminando in tutta tranquillità e cogliendone le bellezze.

Non mancherà un tocco speciale, grazie all’ospite Federico Seppi, noto artista che metterà a disposizione una sua installazione sull’acqua.

Gli artisti e appassionati potranno dunque mettersi in gioco lasciando correre, proprio come l’acqua che sgorga dalle fontane, la propria fantasia e il proprio genio creativo. Le opere realizzate verranno poi valutate da una giuria di esperti, dal parere dei turisti e da quello dei social.

C’è ancora tempo per iscriversi: gli artisti interessati a partecipare possono inviare un’e-mail all’indirizzo associazioneideedifondo@gmail.com

A trionfare nella scorsa edizione era stato Lorenzo Abram, pittore locale e artista a tuttotondo, che con la sua “Medusa” realizzata con il carboncino, dalla cui bocca sgorgava l’acqua, simbolo di vita, era stato in grado di donare emozioni travolgenti. Chi riuscirà, quest’anno, a incantare valligiani e turisti?