A maggio concentrazioni di ozono in aumento in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Nel mese di maggio 2022, con l’avvicinarsi della stagione estiva, si registra, come atteso, un innalzamento delle concentrazioni medie dell’ozono rispetto al precedente periodo invernale.

Le Polveri sottili sono contenute, con valori al di sotto del limite, in leggero calo anche le concentrazioni di biossido di azoto. Sul sito di Appa, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, è stato pubblicato il report mensile.

Per l’inquinante ozono O 3 le condizioni di prolungato bel tempo, le inusuali elevate temperature e l’aumento della radiazione solare che hanno caratterizzato questo mese, hanno contribuito ad anticipare gli episodi di smog fotochimico che favoriscono la formazione di ozono O 3 .

Pubblicità Pubblicità

In alcune occasioni le concentrazioni hanno superato, di poco, la soglia di informazione (180 μg/m3) in 3 stazioni ma non sono state registrate concentrazioni superiori alla soglia di allarme (240 μg/m3) prevista dal D.Lgs. 155/2010.

Le concentrazioni delle polveri sottili PM10 sono risultate contenute per l’intero mese di maggio, con valori sempre al di sotto del limite previsto per la media giornaliera di 50 µg/m3 su tutta la rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria.

Le concentrazioni medie mensili di biossido di azoto NO 2 sono tendenzialmente in linea o in leggero calo rispetto a quanto rilevato nello stesso mese degli anni precedenti. Le concentrazioni medie orarie sono risultate sempre inferiori al limite di 200 µg/m3. Il report è qui http://www.appa.provincia.tn.it/

Pubblicità Pubblicità