«70 anni di Soccorso Alpino e Speleologico Trentino» al Levico Terme Outdoor Festival

La mostra fotografica itinerante che celebra i 70 anni del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino sarà esposta a Levico Terme, in via Regia, dal 10 al 19 giugno.

Nel weekend dal 10 al 12 giugno gli operatori della Stazione di Levico saranno presenti con uno stand nelle vie del centro all’interno del programma del Levico Terme Outdoor Festival.

Con fotografie di ieri e di oggi e attraverso un percorso di 7 parole chiave, la mostra ripercorre 70 anni di storia, in cui l’immutato spirito di solidarietà di soccorritrici e soccorritori appassionati di montagna si lega alle evoluzioni dei materiali, dei mezzi e delle tecniche di soccorso.

1952: dopo un drammatico incidente sulle Dolomiti di Brenta che scosse tutta Italia, nel quale persero la vita tre giovani escursionisti, rimasti imprigionati per giorni in un crepaccio insieme a una quarta compagna di cordata unica sopravvissuta, nascono in Trentino le prime Stazioni del Corpo Soccorso Alpino.

Tramite un’organizzazione strutturata di soccorso in montagna – che da lì in pochi anni si diffonderà in tutta Italia – venivano istituzionalizzate le forme di aiuto che da sempre avevano caratterizzato le comunità alpine, fin da quando le alte quote erano diventate uno straordinario terreno di avventura e di scoperta.

A questo link il programma completo del Levico Terme Outdoor Festival (10-12 giugno), a cui prenderanno parte gli operatori della Stazione di Levico con uno stand in via Dante Alighieri e con la serata informativa “Montagna in sicurezza“, venerdì 10 giugno alle 20.30 in piazza della Chiesa.

