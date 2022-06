Una vacanza all’insegna della natura nell’altopiano del Tesino

Pubblicità

Vivi-tesino-2022 è un progetto ideato dall’Ecomuseo del Tesino Terra di viaggiatori, per raccontare e scoprire l’altopiano dove sorgono i paesi di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino. Attraverso i temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, il visitatore può conoscere un meraviglioso territorio e praticare diversi sport.

Iniziamo con 160 km della Tesino Lagorai Bike che offre agli appassionati un territorio ancora naturale da gustare in sella alla Mountain Bike oppure e-MTB. Le strutture turistiche del luogo mettono a disposizione punti di ricarica e noleggio.

Il campo da Golf di Pieve Tesino con 9 buche (Tesino Golf club La farfalla) è aperto dalla primavera all’autunno e propone attività agonistiche e di avvicinamento a questo sport.

Nel 2021 è stato inaugurato il Parco avventura a Cinte Tesino aperto tutti i giorni in primavera ed estate, ci si addentra in uno splendido bosco di abeti attraverso ponti sospesi, liane e piattaforme, con cinque percorsi di varie difficoltà.

E’ recente l’apertura del Biolago di Castello Tesino che costituisce un valore aggiunto per la valle con una superficie balneabile di 700 mq, aperto tutti i giorni nei mesi estivi.

Sempre nel comune di Castello è interessante la Grotta scoperta nel 1917, unica in Trentino attrezzata per la visita dei turisti (su prenotazione).

Per passeggiate rinfrescanti o pic-nic a soli 2 km da Castello Tesino il Parco la Cascatella, inserito in un anfiteatro naturale particolarmente curato.

Camminare, Education, Bike e Benessere sono i quattro ambiti che rendono attraente una vacanza in Tesino, un programma giornaliero di attività da svolgere all’aria aperta dedicato a famiglie, sportivi e turisti interessati ad una vacanza immersa nella natura.

Numerose le attività dedicate ai bambini.

Le attività organizzate iniziano il 18 luglio fino al 30 agosto 2022, dal lunedì alla domenica secondo un calendario che accontenta ogni fascia di età.

Per i bambini (5-11 anni) si effettuano laboratori di disegno, con Gioca Tesino si scopre il territorio locale e l’ambiente di montagna (6-12 anni). Per insegnare a coltivare e far crescere fiori e piantine presso il Centro Flora e Fauna di Castello Tesino si riserva ad ogni bambino un piccolo orto.

Per tutti serate all’insegna della fantasia e della tradizione con le leggende dei Tesino presso l’Anfiteatro del parco in loc. Le Parti.

La domenica pomeriggio presso l’Arboreto di Pieve Tesino c’è Yoga per bambini, elementi centrali sono il gioco e il movimento, il rispetto e la creatività, la capacità di rilassarsi e di concentrarsi.

Escursioni in Mountain Bike a pedalata assistita anche dai 10 anni in su (casco obbligatorio) e possibilità di noleggio e-bike.

Il programma settimanale prevede Hatha Yoga e Meditazione per tutti, necessari tappetino e coperta leggera, con punto di ritrovo presso il Parco di San Rocco a Cartello Tesino.

Di mercoledì appuntamento con il Monaco Seiun presso il Tempio buddhista di Cinte Tesino (con prenotazione obbligatoria); attraverso alcune brevi storie vengono trasmessi semplici insegnamenti buddhisti utili alla vita quotidiana.

La Ginnastica posturale viene effettuata di martedì presso l’Arboreto di Pieve Tesino.

Oltre a queste attività sono previste Escursioni e passeggiate didattiche (dalle 9 alle 12) con gli Accompagnatori di media montagna, visite culturali al Giardino d’Europa di Pieve Tesino e Nordic Walking.

Non mancheranno visite guidate con degustazione di prodotti dell’azienda agricola Maso Franz di Pieve Tesino.

Si potranno gustare o acquistare prodotti a km zero nelle aziende o malghe al Passo Brocon, che nei mesi estivi sono il simbolo più evidente dei ritmi antichi e delle tradizioni radicate nell’altopiano.

L’estate 2022 in Tesino è ricca di appuntamenti: ritorna la rassegna culturale l’Arte murale e la Montagna dal 20 al 25 giugno 2022, l’evento che ha riscosso molto successo nella scorsa edizione. Una settimana all’insegna della decorazione murale nel borgo di Castello Tesino per mano di sei maestri realizzando murales.

Mentre il 25 giugno a Cinte Tesino è in programma la Festa dei Porteghi, una passeggiata gastronomica per le vie del paese.

Tra gli appuntamenti da non perdere nel corso dell’estate segnaliamo l’Agosto Degasperiano e PerVia Festival.

E’ comunque sempre la montagna con i suoi splendidi panorami, la frescura e la sensazione di benessere ad essere particolarmente apprezzata da turisti e villeggianti.

Questo video realizzato con drone sul monte Coppolo e Passo Brocon ben rappresenta le meraviglie del paesaggio Tesino.

