Riconoscimenti ed applausi per l’A.S.D. Thai Gym Cles al Festival della Cultura Thailandese in Lombardia

Domenica 5 giugno scorso si è svolto a San Giuliano Milanese, in località Rocca Brivio, il “Festival della Cultura Thailandese”, al quale l’A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) Thai Gym Cles è stata invitata a partecipare direttamente dall’Associazione Culturale Thailandese Sawasdee Lombardia.

A questo importante evento, che ha ottenuto un notevole numero di presenze (circa 700 persone), erano presenti, oltre alla Presidente dell’Associazione Culturale Thailandese Sawasdee Lombardia Benchaporn Rattanapun, anche l’Ambasciatrice di Roma H.E. Ms. Rommanee Kananurak ed il Console di Milano Dr. Alberto Virgilio.

Ce ne parla l’Istruttore della Thai Gym Cles Pier Milos: “La Presidente Benchaporn Rattanapun nel 2021 era stata ospite nella nostra palestra in occasione di uno stage di Muai Thay (qui l’articolo) e per questo siamo stati veramente molto onorati dell’invito che ci ha inoltrato; io e quattro allievi abbiamo preso parte al festival con grande entusiasmo. Per l’occasione io e Inis Fazlovic abbiamo presentato una danza tradizionale propiziatoria denominata ‘Wai Kru’ che si esegue sempre sul ring prima di ogni incontro di Muay Thai, poi una dimostrazione di Muay Boran (antica lotta thailandese), forme tradizionali di Mae Mai e Look May, e un combattimento a mani nude.

Invece Gaia Colombo e Leonardo Sacultan si sono cimentati nell’esecuzione di forme con uso di otto armi denominate Cherng Muay, Mhat Sok, Kao, Tae e la Wai Kru, mentre Rayan Faik ha dato una dimostrazione di allenamento ai Pao; un classico esempio di quello che viene insegnato nella nostra palestra, che oltre all’antichissima arte marziale spiega anche la cultura di questo grandioso popolo”.

Durante la manifestazione l’Associazione Thai Gym Cles è stata insignita di una targa consegnata dall’Associazione Culturale Thailandese “Per il costante supporto in occasione di manifestazioni ed eventi della Comunità Thailandese della Lombardia” – “Un riconoscimento inaspettato che ci ha davvero commossi e colmati di orgoglio” – commenta il Maestro Pier Milos, Istruttore dell’Associazione.

Nel corso della giornata si è potuto assistere a sfilate di adulti e bambini in costumi folkloristici, danze marziali, uno spettacolo di scherma Thai Krabi Krabong, dimostrazioni di Muay Thai antico e danze tradizionali eseguite dal Maestro di origini nonese Valerio Zadra con l’Istruttore Stefano Anoardi.

Nel meraviglioso parco erano state allestite tantissime variopinte bancarelle di prodotti tipici e artigianali thailandesi, ed un’ampia scelta di cibi tradizionali. (qui il video dello spettacolo di arti marziali)

Il Maestro Milos dal 2016 gestisce la palestra di Muay Thai a Cles in via Armando Diaz 4, dove tiene corsi di Muay Thai e K1, ed è aperta tutto l’anno.

Info: 3286796572 – milosp75@yahoo.it – Pagina Facebook