Paoli (Lega Trentino) accende i riflettori sulla SS421 dei laghi di Molveno e Tenno: «Prioritaria la messa in sicurezza della strada»

«Alla luce dell’incidente mortale avvenuto da poco sulla SS421 di Molveno e Tenno ho ritenuto necessario interrogare la Giunta provinciale sulla possibilità di accelerare l’avvio dei lavori per l’allargamento della carreggiata e porre un nuovo focus sul punto nevralgico soprannominato curva della morte».

Questo è quanto ha dichiarato il consigliere della Lega Trentino Denis Paoli, secondo il quale la messa in sicurezza della SS421 è prioritaria.

In quest’ottica l’amministrazione provinciale si è già impegnata con lo stanziamento di oltre 7 milioni di euro complessivi, destinati al disgaggio delle pareti nei punti più pericolosi per prevenire la caduta di massi – intervento peraltro in procinto di essere concluso – e, in secondo luogo, all’allargamento della carreggiata nei punti più angusti, opera in fase avanzata di definizione.

In relazione a quest’ultima, ovvero l’opera S-562/2 che prevede una spesa totale di 3,6 milioni di euro, la Giunta provinciale ha confermato che il progetto esecutivo sta per essere sottoposto all’esame della conferenza di servizi con l’obiettivo di procedere all’appalto dei lavori entro l’anno in corso.

La curva teatro dell’incidente, invece, rientra tra le progressive chilometriche 20,000 e 25,000, tratta lungo la quale, assieme alle Amministrazioni locali, sono stati studiati una serie di interventi puntuali finalizzati alla messa in sicurezza della statale lungo il lago di Molveno.

Sarà cura della Giunta valutare, con la struttura competente e i territori interessati dagli interventi, se dare priorità alla tratta oggetto dell’interrogazione, utilizzando allo scopo le risorse già previste a bilancio e programmate per un importo pari a 1,5 milioni di euro.

«Sono convinto che il dialogo che sta proseguendo con le amministrazioni comunali interessate – commenta Paoli – porterà a individuare i tratti che hanno bisogno di un intervento prioritario e che, considerato quanto espresso in aula oggi, la Giunta provinciale stia dimostrando il suo impegno verso la risoluzione del problema».

