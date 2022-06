Il Comune di Mezzolombardo lancia il progetto “Pedibus”: stasera un incontro pubblico con la cittadinanza

Pubblicità

Pubblicità



Andare a scuola assieme, camminando, in sicurezza. Sono questi gli obiettivi del progetto “Pedibus”, lanciato dal Comune di Mezzolombardo in vista del prossimo anno scolastico.

Per questo è stata organizzato un incontro pubblico dedicato alla cittadinanza, in programma questa sera, mercoledì 8 giugno alle 20.30, in sala civica.

La domanda da cui prenderà il via l’approfondimento sarà: “Pedibus… perché no?”. Il Pedibus, infatti, è facile da usare, fa bene alla salute e al clima.

Pubblicità Pubblicità

Permette inoltre di pianificare e condividere i viaggi casa-scuola giornalieri tra genitori. È un sistema semplice ed efficiente che funziona come un vero autobus, ma a piedi.

Contribuisce infine (aspetto tutt’altro che secondario) alla sicurezza, all’autonomia e alla salute dei bambini.

La proposta è nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’istituto comprensivo Mezzolombardo Paganella e la consulta dei genitori.

Pubblicità Pubblicità