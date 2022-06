Il 10 giugno a Rovereto arriva in concerto la star brasiliana Adriana Calcanhotto

Pubblicità

Pubblicità



Nuovo concerto con la Stagione musicale programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Tra pochi giorni, venerdì 10 giugno (ore 21), arriverà all’Auditorium Melotti di Rovereto la due volte vincitrice di un Latin GRAMMY ADRIANA CALCANHOTTO, nell’ambito di un evento curato dalla cantautrice polistrumentista Chiara Civello.

La celebre cantante e compositrice brasiliana di Porto Alegre farà tappa a Rovereto con Call Me Adriana Calcanhotto, il suo nuovo tour che toccherà numerose tappe tra Europa e Stati Uniti.

Pubblicità Pubblicità

Accompagnata solamente dalla sua chitarra, stile musicale per cui è diventata famosa, Adriana Calcanhotto incanterà il pubblico di Rovereto con un concerto in grado di mescolare classici e nuovi singoli.

Sarà possibile ascoltare alcune canzoni tratte dal repertorio musicale inglese (Music di Madonna, Back to Black di Amy Winehouse e Nature boy di Eden Ahbez, fra le altre), oltre ad alcuni tra i suoi brani di maggior successo come Era Pra Ser, Esquadros, Mais Feliz, Cariocas, e ultime uscite come il singolo Veneno Bom.

E proprio Veneno Bom, premiato al Concorso Internazionale della Canzone nel 2020, fa parte di un gruppo di dieci canzoni che l’artista brasiliana ha scritto durante l’isolamento nella sua casa di Rio nel 2020.

Pubblicità Pubblicità



Tra questo gruppo di dieci, nove sono poi andate a comporre la sua ultima fatica discografica, Só, pubblicata in un momento in cui il Brasile era particolarmente colpito dalla pandemia. Si tratta di un album in grado di combinare elementi di funk brasiliano con i ritmi più tradizionali brasiliani come la Samba e la Bossa Nova.

Pubblicità Pubblicità

Dall’inizio della sua carriera professionale nel 1984, Adriana Calcanhotto ha pubblicato oltre 20 album, conquistando numerosi dischi d’oro e di platino ed esibendosi in tutto il mondo, fra Europa, Stati Uniti e Giappone. In oltre trent’anni di carriera, Adriana ha collaborato con alcuni dei più rinomati artisti brasiliani come Marisa Monte e Gilberto Gil.

Anche se il lavoro di Adriana Calcanhotto non potrebbe mai essere racchiuso dentro un solo stile o un’unica classificazione musicale, la sua carriera si è evoluta nel tempo, diventando una mescolanza di musica e letteratura.

Basti pensare che le sue performance e le sue collaborazioni hanno contribuito a rendere popolare il lavoro di poeti e scrittori nazionali e stranieri come Augusto de Campos, Waly Salomão e Mário de Sá-Carneiro.

Dal 2015 l’artista brasiliana collabora con l’Università di Coimbra in qualità di ambasciatrice universitaria, partecipando come visiting lecture ai corsi di composizione e come artist-in-residence.

Biglietti disponibili al prezzo di 15 euro (intero), con una riduzione a 10 euro per gli Under 16 e a 9 euro per gli universitari.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità