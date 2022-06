Giulio Brentari è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Smarano

Pubblicità

È Giulio Brentari il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Smarano.

L’ormai ex comandante Dario Marignoni, dopo 15 anni trascorsi a capo del Corpo, ha infatti ceduto il testimone al suo vice, che ha accettato l’incarico con entusiasmo e l’appoggio unanime di tutti i vigili.

Ricoprire i gradi di comandante è un impegno che richiede competenza, dedizione e fiducia da parte dei colleghi. Qualità, queste, che il Corpo ha riscontrato in questi anni in Marignoni e che adesso, con un processo di continuità quasi naturale, ha individuato nel suo successore.

«Ho accettato con senso di responsabilità ed entusiasmo questo nuovo ruolo – sono state le parole di Giulio Brentari nel corso dell’assemblea elettiva – ben sapendo che nella difficoltà di assumere questa carica sono supportato dall’intero Corpo. Ringrazio tutti i vigili che hanno riposto in me la fiducia per questo nuovo incarico, fiducia che spero di contraccambiare».

Ha speso parole di riconoscenza nei confronti di tutti i vigili anche l’ex comandante Dario Marignoni. «Ringrazio chi mi ha appoggiato in questo difficile ruolo: dai vigili più esperti a quelli da poco entrati nel Corpo, dai componenti del direttivo ai rappresentanti delle amministrazioni comunali e distrettuali con cui ho collaborato nel mio percorso – ha detto –. Il mio impegno da pompiere prosegue e rimango a disposizione per dare una mano con la mia esperienza per affiancare chi si è assunto la responsabilità di continuare in questo ruolo».

Nel corso dell’assemblea i Vigili del Fuoco di Smarano hanno espresso la volontà di non perdere le competenze che l’ex comandante ha maturato in questi anni, caratterizzati da importanti traguardi come la dotazione della nuova autobotte e le scelte che hanno permesso l’aumento dell’organico con nuovi elementi ora attivi e qualificati.

Così è stato proposto a Marignoni un ruolo differente, ma comunque di autorità, quale la carica di capoplotone. Titolo per la prima volta assegnato nel Corpo di Smarano, anche in virtù dell’organico sufficientemente numeroso, che l’ex comandante ha accolto con piacere.

Nel corso dell’assemblea elettiva, oltre al comandante Giulio Brentari, al vicecomandante Andrea Marignoni e al già citato Dario Marignoni come capoplotone, sono stati eletti Gabriele Berti e Gabriele Gottardi come capisquadra, Gianluca Recla come segretario, Matteo Marignoni come cassiere, Filippo Biasi e Leonardo Recla come magazzinieri.

Era presente all’incontro anche la sindaca di Predaia Giuliana Cova, che ha espresso «apprezzamento per la collaborazione con Dario Marignoni, augurando i migliori auspici per il proseguo del Corpo sotto la guida del nuovo comandante Giulio Brentari».

Anche l’ispettore Oscar Betta ha riconosciuto al Corpo la coesione e la capacità di rinnovarsi nelle sue cariche, unendo all’esperienza dei “vecchi” l’entusiasmo delle giovani leve. «Ringrazio poi i componenti dei Vigili del Fuoco di Smarano che mettono a disposizione il loro tempo e la loro competenza per il funzionamento del laboratorio autoprotettori, importante presidio per tutte le attività del distretto» ha concluso l’ispettore.