Gay Pride. Pro Vita & Famiglia chiede le scuse per la blasfemia

Le parate in occasione dei Gay Pride, nel mese di giugno ad essi dedicati, finiscono spesso – anche il passato ne è testimone – per scadere nelle blasfemia e nell’irrisione soprattutto delle religioni e soprattutto di quella cristiana. Accade in tutta Italia, ed è recentemente accaduto a Cremona, in Lombardia, dove è stata portata in spalla, da alcuni ragazzi a volto coperto, una statua della Madonna, con tanto di aureola, a seno scoperto.

«Eccoli i soliti “democratici” e fautori delle libertà, gli stessi del Ddl Zan che chiedono a gran voce rispetto, ma nelle loro dimostrazioni pubbliche dileggiano e offendono la religione con immagini blasfeme, mentre proprio in questi giorni, come ormai da anni, i cristiani vengono barbaramente massacrati e discriminati per la loro fede in tutto mondo», è stata l’immediata reazione di Pro Vita & Famiglia.

«Il gay pride di Cremona – ha dichiarato il portavoce della Onlus, Jacopo Coghe – come già accaduto in passato durante manifestazioni di questo tipo, ha svelato tutta la sua componente intollerante e discriminatoria. Una discriminazione per giunta avallata dall’amministrazione locale, guidata dal sindaco Gianluca Galimberti, già presidente dell’Azione Cattolica locale, che ha concesso il patrocinio all’evento, insieme al Comune di Crema e alla Provincia di Cremona. Adesso il sindaco – ha chiesto Coghe – prenda pubblicamente le distanze chiedendo scusa per questa blasfemia».