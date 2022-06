Baselga di Pinè in lutto per la morte del 35 enne Daniele Giovannini

Pubblicità

Baselga di Piné in lutto per la morte del giovane 35 enne Daniele Giovannini morto lunedì dopo una lunga malattia all’ospedale San Maurizio di Bolzano

Ha combattuto fino alla fine con tenacia e coraggio, senza mai perdere il sorriso nonostante la vita due anni e mezzo fa lo avesse messo di fronte alla leucemia, in una lotta purtroppo impari. La comunità, il corpo dei vigili del fuoco volontari di Baselga di Piné – di cui faceva parte – e l'intero mondo del volontariato pompieristico trentino piangono la scomparsa di Daniele Giovannini, strappato alla vita ad appena 35 anni.

«Una persona squisita, che sapeva farsi volere bene da tutti. Anche negli ultimi mesi – ricorda commosso il comandante dei Vigili del Fuoco Volontari Baselga di Pine’, Aldo Moser – non ha mai fatto mancare il suo prezioso sostegno. Dall’ospedale si era occupato del calendario del corpo, tenendo anche i contatti con i vari sponsor. Lascia un grande vuoto».

Daniele era cresciuto a Gardolo ma da anni viveva a Tressilla insieme ai genitori e la sorella. I funerali si terranno domani, giovedì 9 giugno, alle 16 nella chiesa di Rizzolaga di Pinè. Le offerte raccolta saranno devolute all’associazione Admo – associazione donatori midollo osseo.

Molti i messaggi di cordoglio e di dolore fra cui quello commovente dello zio Piergiorgio Bortolotti, ex direttore del Punto d’incontro di Trento: «Caro Daniele, ho sperato, pregato perché riuscissi a uscire vincitore da questa lotta con la malattia che, da oltre due anni e mezzo, ti ha visto lottare con tenacia incredibile, tra speranze e attese deluse. Sei stato per me e per noi tutti un esempio di coraggio. Ora ti affidiamo alle braccia di quel Padre che siamo certi ti ha accolto in un abbraccio di tenerezza indicibile. Ciao Daniele. A Dio», ha scritto ieri sulla sua pagina social.

