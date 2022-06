Austria: in oltre 100 tra studenti e docenti bloccati in montagna

Pubblicità

Quella che doveva essere una “semplice” passeggiata in montagna si è rivelata essere un incubo per un centinaio di ragazzi ed alcuni docenti tedeschi.

Il gruppo, infatti, è rimasto bloccato su una delle creste che portano al Walmendinger Horn in Austria.

Secondo quanto riportato dai media tedeschi ed austriaci, i docenti avrebbero scelto l’itinerario della gita su internet, andando quindi ad optare inconsapevolmente per un tracciato troppo difficile e che – da internet – sembrava essere adatto a tutti.

La Polizia di Vorarlberg – che ha soccorso il folto gruppo – ha dichiarato che i ragazzi non erano preparati né fisicamente né per quanto riguarda l’abbigliamento ad affrontare una simile escursione.

Il gruppo – formato da ragazzi di età 12-14 anni – proveniva da Ludwigshafen e si trovava in Austria per un viaggio di istruzione nella Kleinwalsertal.

Alla fine, la Polizia, i Vigili del Fuoco ed il soccorso alpino sono intervenuti anche con gli elicotteri per trarre in salvo lo sfortunato gruppo. Due ragazzi hanno riportato lievi ferite mentre altri sono risultati in lieve stato di ipotermia oltre che fisicamente e mentalmente provati dalla brutta avventura.

