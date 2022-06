Assemblea del Consorzio Sait: nel 2021 utile di 2,6 milioni di euro

Pubblicità

Pubblicità



Il 122° Bilancio di Sait – il Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine – evidenzia significativi indicatori di miglioramento nonostante il contesto economico complesso, segnato dalla crisi pandemica, l’emergenza energetica e inflattiva e infine, quest’anno, lo scoppio della guerra in Ucraina. La regione Trentino-Alto Adige, inoltre, ha molto sofferto per la mancanza della stagione turistica invernale, che ha penalizzato soprattutto alcune aree geografiche (Fiemme e Fasse, Val di Sole e Val Rendena…)

Nel 2021, il sistema Sait, ha registrato vendite al pubblico, prossime a 500mln di euro lordi, che riflettono l’efficacia degli importanti interventi realizzati.

L’utile è salito da 2,2 mln di euro ai 2,6 mln di euro, mentre, a livello di Consorzio, è stata registrata una lieve diminuzione rispetto al valore della produzione: 340 Milioni rispetto ai 344,8 del 2020, un calo riconducibile a una modifica del perimetro di fatturazione.

Pubblicità Pubblicità

Il trasferimento ai soci, tra sconti, ristorni e dividendi, sui risultati di fine anno, raggiungerà il valore di 9,4 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8 milioni dell’anno passato.

Gli investimenti non sono mancati ma sono stati operati con risorse generate dal sistema. Il capitale investito complessivo del Consorzio risulta stabile, mentre il patrimonio netto del Consorzio evidenzia una crescita pari a 3,5 mln rispetto allo scorso esercizio.

Nel complesso la posizione finanziaria e i vari indicatori di bilancio si mantengono su livelli di assoluta solidità e in linea con il 2020.

Pubblicità Pubblicità



Il Sistema SAIT a fine anno garantiva, direttamente o indirettamente, un’occupazione a 658 persone di cui 435 diretti e 223 riconducibili a società esterne a cui sono state affidate alcune fasi delle nostre lavorazioni (logistica, pulizie, servizio mensa e trasporti).

Renato Dalpalù, presidente del Consorzio, ha commentato: «Questi risultati testimoniano la resilienza del Consorzio e del sistema delle Famiglie Cooperative, anche in un momento particolarmente difficile, causato dall’emergenza sanitaria e dal conflitto russo-ucraino. Abbiamo approvato oggi un Bilancio che fotografa un anno ancora una volta complesso in cui è emersa tutta la bontà della linea intrapresa qualche anno fa di consolidamento e attenzione ai costi. La prossimità è la cifra che più caratterizza la nostra missione, vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la comunità trentina e per i territori in cui siamo presenti. Ringrazio tutti i lavoratori di negozi e magazzino, che hanno profuso uno sforzo professionale e umano straordinario».

Luca Picciarelli, Direttore Generale conferma il positivo andamento «L’esercizio 2021 è conseguente in termini di strategia e risultati al cambio di passo agito in quelli precedenti. Nonostante le difficoltà oggettive derivanti dalla situazione pandemica e dei costi che ci sono stati imposti per garantire l’attività in totale sicurezza di clienti e dipendenti, le risorse generate a favore dei Soci sono risultate superiori a quelle degli anni precedenti. Il riverbero di tutto ciò sui bilanci delle Famiglie Cooperative è stato di conseguenza molto positivo».