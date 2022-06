29 enne scompare senza lasciare traccia: l’appello disperato della famiglia

Pubblicità

Aliaksandr Herasimau è un ragazzo bielorusso di 29 anni. Esile, alto 1.83m, dagli occhi azzurri ed i capelli biondi.

Il ragazzo risulta scomparso dallo scorso 7 giugno: a denunciarne la scomparsa ieri è stata la compagna, Adriana, che si è rivolta alle forze dell’ordine.

Lo scorso 6 giugno 2022, Aliaksandr sarebbe rientrato in casa verso le 21 (e lo hanno confermato dei vicini) ma a parte qualche sms, dalle 9:00 di martedì 7 giugno di lui non si è più saputo nulla. Il ragazzo dovrebbe essere uscito a piedi, forse per una passeggiata in montagna.

Secondo Adriana, il compagno sarebbe uscito senza portare le chiavi di casa ed il suo telefono cellulare risulta staccato. Aliaksandr – che vive in zona Varignano (Arco) – parla italiano e, secondo quanto riportato dalla famiglia, aveva con sé una sacca colorata con delle fantasie.

“Poco prima della pandemia avevamo litigato. Lui era andato a vivere con la sua ragazza Adriana in una frazione di Arco, dove lei lavora come infermiera. Lui invece cercava lavoro come architetto ma non riusciva a trovare nulla in zona. Giocava tanto al computer. Fino a qualche giorno fa andava tutto bene, con me e mia madre non parlava, le informazioni su come stava le chiedevo direttamente a Adriana – ha raccontato il fratello di Aliaksandr – Ieri ho ricevuto la telefonata dalla polizia riguardo la sua scomparsa. Sarebbe uscito di casa con telefono e sigaretta elettronica ma le chiavi di casa non le ha portate. Con sé aveva anche il portafoglio con i documenti.

Chiunque abbia informazioni utili contatti le forze dell’ordine o Adriana (389 1281857).

