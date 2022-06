Venerdì a Rovereto «La lunga Notte delle Chiese»

Pubblicità

Pubblicità



Anche a Rovereto approda “La Lunga Notte delle Chiese”. Dall’In-Contro dei responsabili del Coro S. Ilario di Rovereto e Minicoro di Rovereto con il parroco Don Ivan Maffeis nascono i due appuntamenti di venerdì 10 giugno 2022.

A Noriglio nella Chiesa di San Martino con inizio alle 20.30 e a Rovereto nella Chiesa della Sacra Famiglia con inizio alle ore 21.00 Per ogni appuntamento ci sarà un momento iniziale con il racconto della storia della Chiesa a cui seguirà il concerto corale.

A Noriglio si potranno ascoltare il Minicoro di Rovereto diretto da Gianpaolo Daicampi, il coro Rigodritto di Rovereto diretto da Sebastiano Turrini, il Gruppo Alleluia della Parrocchia della Sacra Famiglia diretto da Marco Daicampi e il Gruppo Accordi della Parrocchia di Noriglio.

Pubblicità Pubblicità

A Rovereto si potrà invece ascoltare il Coro S. Ilario diretto da Federico Mozzi e il Coro Amicizia di Volano diretto da Tarcisio Tovazzi con letture a cura di Martina Dei Cas.

A nord del Trentino nelle Diocesi di Bolzano e dell’Austria questa iniziativa si svolge da lungo tempo ed è giunta alla 17^ Edizione mentre quella a cui si fa riferimento risulta più recente ed è giunta alla 7^ Edizione.

L’idea è quella di aprire per una notte le porte delle chiese con la volontà di accogliere e far incontrare le persone qualsiasi sia il proprio credo. C’è bisogno di incontro, di ascolto, di raccontarsi, di fare comunità, di capire le necessità degli altri.

Pubblicità Pubblicità



Questo, nell’intento dei responsabili dei due cori organizzatori, è un primo passo per cercare di far diventare questo appuntamento annuale tradizionale quale punto di riferimento per le comunità cercando di coinvolgere tutta la Diocesi del Trentino ampliando le proposte dando spazio alla fantasia.

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con le parrocchie, la Circoscrizione di Noriglio, il Comitato ‘Na festa per tuti e con il Patrocinio della Federazione Cori del Trentino

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità