Stop alla viabilità a Riva del Garda: si girano le scene di un film americano

Pubblicità

Pubblicità



Brevi interruzioni della viabilità (non oltre cinque minuti ciascuna) martedì 14 e giovedì 16 giugno dalle 8.30 alle 10 sulla statale 240 tra Nago e Torbole e tra il lido di Arco e Riva del Garda.

Le interruzioni sono dovute alle riprese di un episodio del programma televisivo statunitense «Ride with Norman Reedus», in cui l’attore statunitense Norman Reedus (nella foto), noto soprattutto per il ruolo di Daryl Dixon nella serie televisiva The Walking Dead, viaggia in moto assieme a un ospite della settimana, all’esplorazione della cultura motociclistica locale in tutto il mondo.

Pubblicità Pubblicità