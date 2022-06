Sabato 4 giugno presentato il nuovo «Coro Tridentum», presente l’Assessore Mirko Bisesti

Pubblicità

Pubblicità



Una nuova realtà si è affacciata ufficialmente all’interno del panorama della musica corale trentina: il Coro Tridentum, attraverso una serata di presentazione al pubblico molto partecipata, avvenuta sabato scorso, 4 giugno, a Mezzocorona alla presenza dell’assessore provinciale alla cultura Mirko Bisesti.

Circa 850 le persone presenti al PalaRotari, desiderose di assistere all’esibizione del nuovo coro di canto popolare tradizionale. La formazione del Coro Tridentum conta attualmente 34 elementi, provenienti da diverse aree della provincia e diretti dal maestro Stefano Vaia di Masi di Cavalese.

Il gruppo, la cui nascita risale all’inverno del 2017, ha già avuto modo di esibirsi all’estero, in particolare in Austria, ad Hard (2018) e a Matrei (2019) e anche in Italia, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, a Scurelle per il concerto di Natale 2021.

Pubblicità Pubblicità