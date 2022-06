Partenariato pubblico privato, il protocollo d’intesa Provincia-Comune di Rovereto

Pubblicità

La Giunta provinciale con delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Provincia autonoma e il Comune di Rovereto che riguarda la gestione delle proposte di partenariato pubblico privato.

L’Amministrazione provinciale mette a disposizione dell’ente locale la propria organizzazione per la trattazione delle proposte di partenariato, attraverso la collaborazione del Nucleo di Analisi e Valutazione degli Investimenti Pubblici (Navip), che a sua volta si avvale della Segreteria tecnica svolta dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (Apac).

“La Provincia autonoma, con le sue strutture – afferma il presidente Fugatti – intende offrire tutto il supporto e le competenze necessarie per la valutazione delle proposte di project financing di cui sia destinatario il Comune di Rovereto. Iniziative che possono rafforzare, in una logica di collaborazione tra istituzioni e imprese, la risposta in termini di infrastrutture e servizi pubblici nell’interesse della comunità, sulla base naturalmente di una valutazione che comprenda gli aspetti tecnici, la sostenibilità finanziaria e l’interesse collettivo”.

Il provvedimento verte su uno strumento, appunto project financing, che si è diffuso negli ultimi anni quale modello volto a finanziare, costruire e gestire direttamente opere e progetti di rilevanza pubblica da parte di operatori privati.

È stata rilevata la necessità per l’amministrazione del Comune di Rovereto di gestire eventuali proposte di partenariato con modalità organizzative e procedurali strutturate in modo adeguato.

In base all’intesa il Navip condurrà l’istruttoria tecnica economica e verrà integrato nei suoi componenti dalle figure indicate dallo stesso Comune a supporto dell’istruttoria.

