Mattinata di traffico infernale sulla A22

La mattinata di oggi – martedì 7 giugno 2022 – è di certo una di quelle mattine da bollino rosso.

Secondo quanto riportato dal sito dell’Autostrada del Brennero, la situazione traffico di questa mattina è davvero impressionante se si va in direzione Nord.

A partire dalle 4:52 sulla A22 si sono registrate code di mezzi pesanti per traffico intenso tra Rovereto Nord e Brennero carreggiata nord.

Alle 8:11 sono state poi segnalate code di 2km per traffico intenso tra Bolzano Nord e Chiusa/Valgardena carreggiata nord.

Una situazione che, specialmente in estate e quando i turisti tedeschi si apprestano a lasciare le rive del Lago di Garda, inizia a diventare complicata da sopportare e da gestire. Questo perché, oltre a ritrovarsi con l’Autostrada estremamente affollata, anche le principali strade statali del Trentino diventano particolarmente trafficate. Se poi si va ad aggiungere la pioggia costante come in questo martedì mattina, allora i disagi iniziano ad essere davvero dietro l’angolo.

