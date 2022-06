Influenza: diffuso il calendario vaccinale aggiornato

Pubblicità

Pubblicità



Aggiornato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, il calendario provinciale delle vaccinazioni dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’adulto.

“Anche quest’anno le modifiche vanno nella direzione di garantire alla popolazione una più elevata tutela della salute dai rischi di complicanze che possono derivare dall’influenza, complicanze che non vanno sottovalutate – commenta l’assessore Segnana -. Nel dettaglio il prossimo autunno la vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente non solo alle categorie di popolazione già previste, ma anche ad ulteriori categorie di popolazione, da quelle più a rischio a quelle impegnate in settori fondamentali”.

Il vaccino antinfluenzale sarà quindi offerto gratuitamente a: soggetti di età pari o superiore a 60 anni; bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni di età; soggetti, a partire dai 6 mesi di vita, che per le loro condizioni personali corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l’influenza; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e alle categorie di lavoratori:

Pubblicità Pubblicità

medici e personale di assistenza;

forze di polizia e vigili del fuoco;

personale dei servizi socio-educativi, dei servizi dell’infanzia e della scuola;

personale addetto al trasporto pubblico;

personale in servizio presso grande distribuzione e dettaglio di generi alimentari;

personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: allevatori e veterinari pubblici e liberi professionisti.

Pubblicità Pubblicità