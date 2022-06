Gli studenti del Newcastle College sono tornati nuovamente a Borgo Valsugana

Pubblicità

Anche in questo 2022 il Newcastle College di Tyne (Regno Unito) ha deciso di portare i propri iscritti a Borgo Valsugana

Per il terzo anno consecutivo il prestigioso college britannico ha scelto Borgo Valsugana come meta per una vacanza studio per i suoi studenti.

Lo scorso sabato – secondo quanto riportato dalla pagina Facebook della Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari Provincia autonoma Trento – circa 70 studenti hanno avuto occasione di visitare e conoscere la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Borgo Valsugana.

I ragazzi – tutti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni – hanno quindi potuto avvicinarsi alla realtà trentina ed italiana dei Vigili del Fuoco, andando quindi ad imparare e conoscere anche macchinari ed attrezzature quali manichette, lance e divaricatori.

Il Newcastle College è noto per proporre ai propri studenti dei percorsi per diventare dei soccorritori, poliziotti o pompieri.

Il viaggio in Italia che propone ai suoi ragazzi ha l’obbiettivo principale di illustrare nel dettaglio la vita e la realtà di queste professioni, al fine che i propri alunni riescano poi a scegliere quale strada intraprendere con più consapevolezza.

