Festival dell’Economia di Trento: un successo anche per i social e il sito della manifestazione

Pubblicità

Pubblicità



Il giorno dopo la chiusura della kermesse dello scoiattolo arriva la conferma che la manifestazione ha avuto un bel risultato anche sui social network, che hanno visto la gestione e il presidio costante di 4 canali, grazie ai quali sono state raggiunte oltre 8 milioni di persone, mentre i contenuti postati complessivamente sugli account del Festival di Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn sono stati visti oltre 12 milioni di volte.

Grande successo anche per la comunicazione dei due influencer coinvolti nella promozione della manifestazione, i cui contenuti sono stati visti ben 4,8 milioni di volte. Ottima performance anche per il sito festivaleconomia.it, che ha registrato oltre 383.000 visite, per 260.000 utenti unici, interessati a consultare il programma della quattro giorni e oltre 7 milioni di connessioni.

Sono più di 100.000 gli utenti attivi che hanno seguito gli eventi in streaming e on demand sulla piattaforma video del Festival dell’Economia e sono stati oltre 400.000 gli utenti collegati nell’home page del Sole24Ore.com durante gli streaming degli eventi.

Sono inoltre più di 200.000 le video views di tutte le clip prodotte sugli eventi del Festival da parte della redazione online del Sole 24 Ore, che hanno visto primeggiare tra i contenuti più visti a parimerito sia i video sui protagonisti del mondo economico sia quelli sui protagonisti del Fuori Festival, il palinsesto dedicato ai giovani e alle famiglie ideato dal Gruppo 24 ORE che ha rappresentato la novità 2022 della manifestazione.

A questi numeri si aggiunge la grande amplificazione prodotta dalla copertura degli eventi del Festival e del Fuori Festival su tutti i canali social del Gruppo 24 ORE – Sole 24 Ore, Radio 24, 24 ORE Eventi, 24 ORE Cultura e 24 ORE System – che raggiunge in totale oltre 5 milioni di utenti

Successo del Festival anche sul fronte del pubblico in presenza: nei giorni della manifestazione le strutture ricettive di Trento, come dichiarato dal direttore dell’APT Matteo Agnolin, hanno registrato un sostanziale tutto esaurito.

Ecco nel dettaglio la rendicontazione finale dell’attività dei canali FB, IG, TW e LinkedIn de Il Festival dell’Economia: a partire dal 12 aprile, data di presentazione del programma, fino ad arrivare alla mattina di oggi, 6 giugno, sono state rilevate 12.045.807 impressions (numero di volte che i contenuti sono stati visti), 8.156.382 persone uniche raggiunte e 66.505 engagement totali (interazioni sotto i vari post).

Un risultato che rispecchia il grande impegno della squadra organizzativa del Festival, che ha impiegato complessivamente circa 600 persone tra supporto di staff, giornalisti e Ufficio Stampa, hostess e maschere, studenti tirocinanti, addetti alla sicurezza, tecnici, fotografi e videoperatori e 150 persone del Gruppo 24 ORE tra redazioni e azienda.