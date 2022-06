Caso Depp-Heard: perché la vittoria di Depp ha spaccato in due l’opinione pubblica?

Pubblicità

Nelle ultime due settimane non si è parlato altro che del processo che ha visto coinvolti Johnny Depp e Amber Heard.

I social sono stati letteralmente invasi da clip, reazioni, commenti e analisi. Complice la trasmissione in streaming dell’intero processo, il popolo del web (ed i numerosissimi fan di Johnny Depp) hanno letteralmente messo in croce la sua ex moglie, andando a quasi “beatificare” l’attore americano.

Ora, bisogna tenere presente che il processo fortemente voluto da Depp riguardava l’articolo pubblicato nel 2018 da Amber Heard sul Washington Post, pezzo in cui lei – senza fare nomi – si definiva “una figura pubblica simbolo degli abusi domestici”.

Alla fine del processo, mercoledì 1 giugno è arrivato il verdetto della Giuria: la Heard avrebbe diffamato Depp. L’attrice dovrà quindi risarcire l’attore, regista, musicista e produttore cinematografico statunitense con ben 15 milioni di dollari.

Per lei quindi un tracollo finanziario di proporzioni mega galattiche. (Per il divorzio ne aveva ottenuti 10)

Ma allora perché i social sembrano completamente divisi in due? Perché si va a dire che la vittoria di Depp è in realtà una sconfitta per tutte le donne che hanno subito degli abusi domestici? Perché si va a rendere questa sentenza uno schiaffo al movimento femminista?

Di fatto, quello che è trapelato dallo streaming del processo è che nella loro relazione non ci fosse in realtà una vittima ed un carnefice con ruoli ben definiti. Anzi, entrambi sembrano essere stati parte di una terribile zona grigia di una relazione sicuramente tossica e che non sarebbe probabilmente finita bene. Ogni essere umano veste un ruolo, una maschera nella propria vita di tutti i giorni: di certo i due attori non sono stati un’eccezione.

L’unica cosa certa è che Johnny Depp ha riscattato la sua immagine, vincendo non per necessità ma per giustizia personale mentre la Heard – complici i davvero tanti passi falsi fatti durante le sei settimane di processo – si è definitivamente rovinata sia la carriera che la reputazione. In ogni caso, entrambe le loro carriere sono probabilmente rovinate, perché qualunque ruolo andranno a ricoprire, verranno sempre e comunque associati al processo appena concluso.

Parliamo di due persone difficili, che hanno vissuto una relazione orribile, carica di violenze e in cui non era presente neanche il minimo rispetto. Anzi, si potrebbe quasi dire che nessuno dei due ne esce a testa alta: entrambi erano vittime e carnefici dell’altro e anche di se stessi.

Nessuno di loro dovrebbe essere il simbolo della lotta contro gli abusi domestici, nessuno di loro dovrebbe essere eletto paladino. Nessuno è santo e nessuno è interamente colpevole.

