Bolzano, sciami di api in città: recuperate alcune colonie dal centro storico e a Rencio

Pubblicità

Pubblicità



Oltre ai diversi interventi per incidenti ed incendi, con l’arrivo dell’estate, i Vigili del Fuoco sono spesso impegnati anche nel recupero di insetti al fine di prevenire possibili pericoli per la cittadinanza quando si stabiliscono in zone residenziali.

In particolare, i Vigili del Fuoco Volontari di Bolzano sono stati impegnati nel recupero di alcune colonie di api a Rencio e nel centro storico di Bolzano.

Vista l’importanza per l’ecosistema, le colonie sono state catturate e consegnate all’associazione apicoltori che si occuperà di trovare una nuova sistemazione.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità