Ambasciatore russo convocato alla Farnesina: “Qui c’è libertà di stampa da voi no”

Pubblicità

Pubblicità



Dopo le accuse russe all’Italia, si apre lo scontro diplomatico, con il Ministero degli esteri che convoca alla Farnesina l’ambasciatore russo, Razov. Una decisione precedentemente concordata con il ministro degli esteri, Di Maio per respingere la tesi di una campagna antirussa da parte dei media italiani.

L’accusa era stata pubblicata sui social dal Ministro degli affari esteri di Mosca, in cui parlava di violazione dei diritti dei cittadini russi nel nostro Paese e di una mancanza di formazione obiettiva sull’operazione militare speciale in Ucraina.

“È inaccettabile che la Russia dia lezioni di libertà all’Italia. È in Russia che quando si protesta contro la guerra si viene arrestati, qui siamo in un Paese libero dove i media stanno raccontando la guerra”: queste le parole del Ministro degli esteri italiano, Di Maio in risposta a quanto accaduto. Parole, accompagnate dalla convocazione dell’ambasciatore russo, Razov alla Farnesina.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’incontro, anche l’Ambasciata russa ha diffuso un comunicato per ricordare le tesi opposte, parlando di dichiarazioni inaccettabili degli alti funzionari italiani nei confronti della Russia.

Nonostante le tensioni diplomatiche, l’auspicio resta quello di arrivare il prima possibile alla pace, liberando il prima possibile il grano bloccato nei porti ucraini.

Pubblicità Pubblicità