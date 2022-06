A Vermiglio il casting per il nuovo film diretto da Maura Delpero

Pubblicità

Interessante opportunità di casting, in cima alla Val di Sole, grazie alle audizioni per selezionare comparse nel film diretto dalla regista Maura Delpero.

I provini sono rivolti a candidati sia minorenni che maggiorenni, anche senza esperienza nella recitazione, e si terranno al Teatro del Polo Culturale di Vermiglio, nelle date comprese tra il 22 e il 30 giugno 2022, dalle ore 11 alle 18.

FIGURE CERCATE – Il casting è volto alla ricerca di diverse comparse, bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Non è richiesta alcuna esperienza di recitazione e sarà benvenuta la conoscenza del dialetto.

Nello specifico si selezionano: una bambina/ragazzina tra gli 0 e gli 11 anni; una ragazza tra i 12 e i 16 anni; due ragazze tra i 17 e i 22 anni; un bambino tra i 5 e i 6 anni; due bambini tra i 6 e gli 8 anni (anche gemelli o fratelli); un ragazzo tra i 14 e i 17 anni.

Gli interessati a partecipare al casting possono presentarsi direttamente al Teatro del Polo Culturale di Vermiglio, nei giorni e negli orari indicati. I candidati minorenni dovranno presentarsi con un solo genitore (o chi ne fa le veci).

In alternativa, per coloro che non potranno essere presenti, è possibile candidarsi scrivendo all’indirizzo e-mail vermigliocasting@gmail.com allegando dati anagrafici e foto.

IL FILM – Il nuovo film di Maura Delpero ha come titolo provvisorio “Vermiglio” ed è ambientato nel 1944-45. Le riprese si svolgeranno in provincia di Trento nel 2023.

Nel piccolo paese vivono le tre sorelle Lucia, Nanda e Flavia. Quando Lucia si innamora di un soldato e lo sposa, il trio si scioglie e il loro rapporto cambia. L’ultimo anno di guerra, però, porterà una svolta nella vita di tutte e tre le sorelle.

